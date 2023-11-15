Рацион импотента. Какие продукты гробят мужское здоровье
Если у мужчины не получается в постели, то, возможно, ему стоит обратить внимание на свой рацион. Некоторые продукты могут спровоцировать снижение уровня тестостерона и даже эректильную дисфункцию. Некоторые мужики любят после работы выпить пивка и закусить чипсами. Если проводит так каждые выходные, то насыщенной сексуальной жизни не видать. Уролог Марк Гадзиян рассказал, с какими продуктами мужчинам лучше не перебарщивать.
Врач посоветовал мужчинам не увлекаться солёной пищей. Соль приводит к гипертонии, ухудшению состояния сосудов. Плохое кровообращение ведёт к проблемам с эрекцией.
Также вредно пить много пива, потому что в напитке содержится растительный аналог женского гормона — фитоэстрогены. А ещё у пиволюбивых мужчин часто жир на животе. Уролог остерёг от чрезмерного употребления сладостей, жирных и копчёных продуктов.
Лучше добавить в рацион гранат, арбуз, морепродукты, репу, тыквенные семечки, лимон, виноград и апельсин.
Сложности с эрекцией могут появиться вследствие как психологических проблем, так и нарушений в работе организма. Ранее врач-уролог Роман Семищев объяснил, как проблемы с пенисом и сердечно-сосудистой системой.