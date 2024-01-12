Рак научился молодеть, а человек — нет, выяснили учёные

Учёные пока не понимают, почему рак стал молодеть. По словам руководителя программы для пациентов с раком ЖКТ в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке Андреа Черчек, причина может скрываться в изменении образа жизни.

Вот что, по мнению учёных, могло повлиять на более раннюю заболеваемость раком:

недостаточная физическая нагрузка;

обилие в рационе многократно переработанных продуктов;

появление новых токсинов;

микропластик;

рост числа людей с избыточным весом (хотя проблема ожирения полностью не объясняет ситуацию, отметили исследователи).

В случае с онкологическими заболеваниями успех лечения зависит от того, насколько быстро удастся поставить диагноз. Увы, коварство рака в том, что многие его виды до последнего никак себя не проявляют.

Выход один — не пренебрегать регулярными обследованиями. Ранее в Минздраве рассказали, какие обследования и как часто нужно проходить, чтобы вовремя заметить рак.