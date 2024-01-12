Здоровье
18:40, 12 января 2024
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Рак научился молодеть, а человек — нет, выяснили учёные

За последние 20 лет онкологию стали выявлять гораздо чаще — уровень диагностирования заболевания в Штатах вырос почти на 13%, сообщила газета The Wall Street Journal. При этом рак молодеет — количество заболевших до 50 лет резко выросло во всём мире, особенно в Северной Америке, Австралии и странах Западной Европы, свидетельствует исследование, опубликованное в журнале BMJ Oncology.

Freepik/Lifestylememory

Freepik/Lifestylememory

Учёные пока не понимают, почему рак стал молодеть. По словам руководителя программы для пациентов с раком ЖКТ в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering в Нью-Йорке Андреа Черчек, причина может скрываться в изменении образа жизни.

Вот что, по мнению учёных, могло повлиять на более раннюю заболеваемость раком:

  • недостаточная физическая нагрузка;
  • обилие в рационе многократно переработанных продуктов;
  • появление новых токсинов;
  • микропластик;
  • рост числа людей с избыточным весом (хотя проблема ожирения полностью не объясняет ситуацию, отметили исследователи).

В случае с онкологическими заболеваниями успех лечения зависит от того, насколько быстро удастся поставить диагноз. Увы, коварство рака в том, что многие его виды до последнего никак себя не проявляют.

Выход один — не пренебрегать регулярными обследованиями. Ранее в Минздраве рассказали, какие обследования и как часто нужно проходить, чтобы вовремя заметить рак.

Автор:Евгения Лещова
Редакция
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