Раковые синяки. По каким признакам можно распознать лейкемию

У больных лейкемией в крови образуется много аномальных лейкоцитов — белых кровяных телец. В норме самая главная функция лейкоцитов — вырабатывать антитела. разрушать бактерии и чужеродные белки, попадающие в организм извне. «Раковые» клетки не могут защищать организм, но при этом постепенно вытесняют здоровые лейкоциты.

Эксперты благотворительной организации Blood Cancer UK перечислили 5 неочевидных признаков рака крови:

Усталость, анемия. Слабость при лейкемии не проходит даже после хорошего сна и отдыха. Одновременно человек бледнеет, у него может появиться одышка. Чтобы проверить, нет ли анемии, эксперты предлагают оттянуть нижнее веко. В норме его цвет будет тёмно-розовым или красным, а при анемии — бледно-розовым.

Необъяснимые синяки. Вы нигде не стукались, но на теле появляются синяки? Это тревожный сигнал. Внезапное появление синяков указывает на низкий уровень тромбоцитов, которые помогают крови свёртываться. На чёрной и смуглой коже эти пятна бывают фиолетовыми, иногда темнее кожи. У светлокожих людей они обычно красные или фиолетовые.

Лихорадка, высокая температура. Рак крови провоцирует продолжительные и тяжёлые инфекционные заболевания. В случае лимфомы — это одна из разновидностей рака крови — больной сильно потеет по ночам.

Шишки и отёки. Аномальные лейкоциты могут накапливаться в лимфатических узлах при раке крови. Из-за этого кожа местами набухает. Обычно отёки появляются на шее, в подмышках или в области паха.

Боль в животе. Неприятные ощущения появляются сразу после употребления пищи. Причём чувство насыщения приходит, даже если съесть совсем немного. Специалисты Blood Cancer UK объясняют это накоплением аномальных клеток крови в селезёнке. Боль может появиться и под рёбрами с левой стороны.

Привычные нам симптомы нередко указывают на тяжёлые заболевания, и не обязательно это будет лейкоз. Ранее мы рассказывали о 3 самых обычных признаках серьёзных недугов.