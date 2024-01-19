Здоровье
Опубликовано 19 января 2024, 20:40
1 мин.

Рано появились седые волосы? Врач рассказала, с чем это может быть связано

Волосы начинают терять свой натуральный цвет из-за потери пигмента меланина. При этом у всех этот процесс начинается в разное время. Появление серебристых волос до 25 лет — это ранняя седина. Ну а ближе к 30 годам это происходит уже под влиянием физиологических изменений в организме. Подробнее о том, почему человек начинает рано седеть, радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.
Рано появились седые волосы? Врач рассказала, с чем это может быть связано
© Freepik/freepik

Причины ранней седины:

  • дефицит веществ в организме: железа, меди, цинка или витаминов группы B;
  • стресс;
  • генетическая предрасположенность — в этом случае у кровных родственников седина тоже появилась рано.

Непоправим только последний пункт. Уровень стресса в жизни можно снизить, а недостаток веществ восполнить, рассказала радио Sputnik Нагайцева.

Однако есть серьёзный нюанс: вернуть волосам натуральный цвет можно, только если оперативно выявить дефицит. Для этого стоит обратиться к врачу как можно скорее. По словам Нагайцевой, в жизни же чаще всего люди приходят поздно, когда уже ничего нельзя изменить.

Врач общей практики Сергей Алендеев ранее рассказал, что причиной ранней седины также может быть гипотиреоз — сниженное выделение гормонов щитовидной железы.

Автор:Кира Полякова
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.