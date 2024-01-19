Рано появились седые волосы? Врач рассказала, с чем это может быть связано

Причины ранней седины:

дефицит веществ в организме: железа, меди, цинка или витаминов группы B;

стресс;

генетическая предрасположенность — в этом случае у кровных родственников седина тоже появилась рано.

Непоправим только последний пункт. Уровень стресса в жизни можно снизить, а недостаток веществ восполнить, рассказала радио Sputnik Нагайцева.

Однако есть серьёзный нюанс: вернуть волосам натуральный цвет можно, только если оперативно выявить дефицит. Для этого стоит обратиться к врачу как можно скорее. По словам Нагайцевой, в жизни же чаще всего люди приходят поздно, когда уже ничего нельзя изменить.

Врач общей практики Сергей Алендеев ранее рассказал, что причиной ранней седины также может быть гипотиреоз — сниженное выделение гормонов щитовидной железы.