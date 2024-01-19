Опубликовано 19 января 2024, 20:40
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Рано появились седые волосы? Врач рассказала, с чем это может быть связано
Волосы начинают терять свой натуральный цвет из-за потери пигмента меланина. При этом у всех этот процесс начинается в разное время. Появление серебристых волос до 25 лет — это ранняя седина. Ну а ближе к 30 годам это происходит уже под влиянием физиологических изменений в организме. Подробнее о том, почему человек начинает рано седеть, радио Sputnik рассказала врач-трихолог Юлия Нагайцева.
Причины ранней седины:
- дефицит веществ в организме: железа, меди, цинка или витаминов группы B;
- стресс;
- генетическая предрасположенность — в этом случае у кровных родственников седина тоже появилась рано.
Непоправим только последний пункт. Уровень стресса в жизни можно снизить, а недостаток веществ восполнить, рассказала радио Sputnik Нагайцева.
Однако есть серьёзный нюанс: вернуть волосам натуральный цвет можно, только если оперативно выявить дефицит. Для этого стоит обратиться к врачу как можно скорее. По словам Нагайцевой, в жизни же чаще всего люди приходят поздно, когда уже ничего нельзя изменить.
Врач общей практики Сергей Алендеев ранее рассказал, что причиной ранней седины также может быть гипотиреоз — сниженное выделение гормонов щитовидной железы.