18:40, 05 января 2024
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Раскрыл секрет выбора лучших макарон. Даже пробовать не придётся
Многие россияне с предубеждением относятся к макаронам, понимая, что это сплошные углеводы и вообще голые калории в кастрюльке. Однако специалисты заверяют, что небольшими порциями и без жирных соусов макароны вреда не нанесут, особенно если выбрать правильные сорта. А как это сделать — можно узнать в материале ниже.
Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как отличить качественные макароны от других. В первую очередь нужно смотреть на:
- состав (из твёрдых сортов пшеницы или цельнозерновой муки);
- цвет (жёлтый или золотистый, равномерный, без белых пятен);
- текстуру (гладкая, а на разломе — стекловидная);
- наличие крошек в пакете (их быть не должно);
- количество белка (не менее 12 г на 100 г продукта).
А как приготовить макароны, чтобы они хорошо насыщали, но и не откладывались на боках, можно почитать вот здесь. Есть даже лайфхак, как сделать их полезнее.