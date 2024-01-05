Раскрыл секрет выбора лучших макарон. Даже пробовать не придётся

Специалисты Роспотребнадзора дали несколько советов, как отличить качественные макароны от других. В первую очередь нужно смотреть на:

состав (из твёрдых сортов пшеницы или цельнозерновой муки);

цвет (жёлтый или золотистый, равномерный, без белых пятен);

текстуру (гладкая, а на разломе — стекловидная);

наличие крошек в пакете (их быть не должно);

количество белка (не менее 12 г на 100 г продукта).

А как приготовить макароны, чтобы они хорошо насыщали, но и не откладывались на боках, можно почитать вот здесь. Есть даже лайфхак, как сделать их полезнее.