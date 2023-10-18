Здоровье
07:30, 18 октября 2023
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Распространённый у россиян грибок может вызвать болезнь Альцгеймера. Давно мазок сдавали?

Старческое слабоумие, или деменция, — неизлечимое заболевание и причины его развития до сих пор точно неизвестны. Учёные из медицинского колледжа Бэйлора смогли сделать шаг в этом направлении. Они изучили связь между грибком Candida albicans и болезнью Альцгеймера. Оказалось, что первый действительно может вызывать одну из самых распространённых форм слабоумия. Но это ещё не точно.

Распространённый у россиян грибок может вызвать болезнь Альцгеймера. Давно мазок сдавали?
© Freepik

Выяснилось, что гриб Candida albicans (который вызывает кандидоз, или молочницу) при попадании в мозг способствует формированию бета-амилоида. Именно эти бляшки обнаруживают в мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера.

При этом раньше считалось, что бета-амилоидные пептиды вырабатываются только эндогенно, то есть во внутренней среде организма.

Впрочем, связь между грибком и деменцией была известна и ранее, но сейчас исследование продвинулось дальше. Учёные выяснили, как Candida albicans попадает в мозг, может ли он оттуда исчезнуть и его роль в формировании тех самых бляшек. Теперь исследования будут продолжаться и, возможно, появятся новые методы для лечения опасного заболевания.

Тут можно узнать о симптоме болезни Альцгеймера, который проявляется только у женщин.

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