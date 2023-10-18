Распространённый у россиян грибок может вызвать болезнь Альцгеймера. Давно мазок сдавали?

Выяснилось, что гриб Candida albicans (который вызывает кандидоз, или молочницу) при попадании в мозг способствует формированию бета-амилоида. Именно эти бляшки обнаруживают в мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера.

При этом раньше считалось, что бета-амилоидные пептиды вырабатываются только эндогенно, то есть во внутренней среде организма.

Впрочем, связь между грибком и деменцией была известна и ранее, но сейчас исследование продвинулось дальше. Учёные выяснили, как Candida albicans попадает в мозг, может ли он оттуда исчезнуть и его роль в формировании тех самых бляшек. Теперь исследования будут продолжаться и, возможно, появятся новые методы для лечения опасного заболевания.

Тут можно узнать о симптоме болезни Альцгеймера, который проявляется только у женщин.