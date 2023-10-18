Распространённый у россиян грибок может вызвать болезнь Альцгеймера. Давно мазок сдавали?
Старческое слабоумие, или деменция, — неизлечимое заболевание и причины его развития до сих пор точно неизвестны. Учёные из медицинского колледжа Бэйлора смогли сделать шаг в этом направлении. Они изучили связь между грибком Candida albicans и болезнью Альцгеймера. Оказалось, что первый действительно может вызывать одну из самых распространённых форм слабоумия. Но это ещё не точно.
Выяснилось, что гриб Candida albicans (который вызывает кандидоз, или молочницу) при попадании в мозг способствует формированию бета-амилоида. Именно эти бляшки обнаруживают в мозге у пациентов с болезнью Альцгеймера.
При этом раньше считалось, что бета-амилоидные пептиды вырабатываются только эндогенно, то есть во внутренней среде организма.
Впрочем, связь между грибком и деменцией была известна и ранее, но сейчас исследование продвинулось дальше. Учёные выяснили, как Candida albicans попадает в мозг, может ли он оттуда исчезнуть и его роль в формировании тех самых бляшек. Теперь исследования будут продолжаться и, возможно, появятся новые методы для лечения опасного заболевания.
Тут можно узнать о симптоме болезни Альцгеймера, который проявляется только у женщин.