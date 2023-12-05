Расслабляетесь бокальчиком вина перед сном? Вот 4 причины никогда так не делать

Во-первых, алкоголь прерывает самую глубокую фазу сна — с быстрым движением глаз. А ведь она жизненно важна для памяти, обучения и творчества. Более того, она обеспечивает отдых и восстановление мозга, сказал специалист по зависимостям в Университете Йорка Ян Гамильтон.

Помните, что у алкоголя есть обезвоживающий эффект. А ещё выпивший человек ночью будет чаще бегать в туалет. Это усугубляет обезвоживание, усталость и головные боли, отметил Ричард Пайпер из Alcohol Change UK.

Выпитое на ночь спиртное обеспечит вам частые пробуждения ночью. Организм усваивает алкоголь не сразу. Если вы выпьете, прежде чем лечь в постель, процесс запустится уже поздно ночью, объяснила доктор Мелисса Олдхэм из исследовательской группы по табаку и алкоголю Университетского колледжа Лондона. Заснёте вы, может, и быстрее. Зато ночью будете часто просыпаться.

По данным Национальной службы здравоохранения Великобритании, регулярное употребление алкоголя — одна из самых распространённых причин бессонницы.

Не можете отказать себе в бокале вина? Хотя бы пейте его не перед сном, чтобы организм успел его переработать, заключили эксперты. От себя добавим: безопасных доз алкоголя не существует.