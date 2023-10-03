Расслоение ногтевой пластины и грибок. Почему нельзя носить гель-лак больше 3 недель
Ухоженные волосы и руки — очень важный элемент в образе любой женщины (и не только). С последним сильно выручает гель-лак, который существенно продлевает жизнь маникюру. Но носить его слишком долго тоже нельзя. Если не снять покрытие через 3 недели, то его обладательнице может грозить ослабление и расслоение ногтевой пластины, а также другие опасные заболевания. Всё из-за продолжительного воздействия химических веществ на ноготки.
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Врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит рассказала, что в состав гель-лаков входят кислоты, консерванты и формальдегиды. Они делают ногти ломкими и склонными к скалыванию. В повреждённые участки со временем проникают возбудители инфекций — грибки и бактерии.
«Это связано с отрастанием ногтя и смещением центра тяжести к его свободному краю. Такое изменение архитектуры ногтей увеличивает давление на ногтевую пластину, она становится более уязвима к поломке», — подчеркнула она.
Если наносить гель-лак глубоко под кутикулу, это может быть небезопасно, отметила эксперт.
«Например, можно повредить зону матрикса, что приведёт к деформации ногтевой пластины. При травмировании кутикулы и/или окружающих тканей может повышаться вероятность проникновения и размножения возбудителей грибковых и бактериальных инфекций в местах повреждения», — объяснила Ворожбит.
Чтобы покрытие не навредило ногтевой пластине, важно вовремя снимать его. Врач рекомендует делать это не позднее чем через три недели после нанесения.