Расслоение ногтевой пластины и грибок. Почему нельзя носить гель-лак больше 3 недель

Врач-дерматовенеролог Светлана Ворожбит рассказала, что в состав гель-лаков входят кислоты, консерванты и формальдегиды. Они делают ногти ломкими и склонными к скалыванию. В повреждённые участки со временем проникают возбудители инфекций — грибки и бактерии.

«Это связано с отрастанием ногтя и смещением центра тяжести к его свободному краю. Такое изменение архитектуры ногтей увеличивает давление на ногтевую пластину, она становится более уязвима к поломке», — подчеркнула она.

Если наносить гель-лак глубоко под кутикулу, это может быть небезопасно, отметила эксперт.

«Например, можно повредить зону матрикса, что приведёт к деформации ногтевой пластины. При травмировании кутикулы и/или окружающих тканей может повышаться вероятность проникновения и размножения возбудителей грибковых и бактериальных инфекций в местах повреждения», — объяснила Ворожбит.

Чтобы покрытие не навредило ногтевой пластине, важно вовремя снимать его. Врач рекомендует делать это не позднее чем через три недели после нанесения.