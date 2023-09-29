Размагничиваемся йогой. Врач объяснила, как защититься от магнитной бури
В сентябре россиянам пришлось пережить сразу несколько мощных магнитных бурь. В октябре они никуда не денутся и могут потрепать здоровье метеозависимых. Каких-либо научно обоснованных способов защититься от магнитных бурь нет. Однако техники релаксации вроде йоги и медитации, а также общая забота об организме позволяют легче переносить возмущения магнитного поля. Подробнее об этом рассказала врач-терапевт АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Олеся Савельева.
Как легче перенести магнитную бурю
Как именно магнитные бури влияют на здоровье, ещё до конца не изучено, отметила Савельева в беседе с РИАМО. Предположительно, мощные вспышки на солнце в итоге сказываются на сердечно-сосудистой системе человека, его настроении, сне и общем самочувствии. Людей, которым внезапно становится хуже во время магнитных бурь, называют метеозависимыми.
Врач дала 5 советов, которые помогут уменьшить влияние магнитных бурь на эмоциональное и физическое состояние метеозависимого человека.
Используйте техники релаксации — йога, медитация, глубокое дыхание и другие.
Регулярные физические упражнения и здоровое питание — такой образ жизни сделает вас устойчивее к воздействию магнитных бурь.
Хороший, полноценный сон — это важно для поддержания нервной системы. По статистике, в периоды магнитных бурь возрастает число людей с обострением депрессии.
Потребление воды. Врач посоветовала наладить правильную гидратацию организма. По её словам, если пить много воды, организм сможет эффективнее справляться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь.
Отсутствие стресса. Во время магнитных бурь важно избегать стресса. Если вы планировали посетить какое-то потенциально стрессовое мероприятие, а в этот день прогнозируют сильную магнитную бурю, то лучше отказаться от посещения.
Что чувствует метеозависимый во время бури
Во время магнитных бурь метеозависимые жалуются:
- на головную боль;
- слабость;
- снижение тонуса организма;
- скачки артериального давления.
Врач-терапевт Татьяна Романенко предупреждает, что речь может идти не о метеозависимости, а о об эффекте самовнушения. То есть человек сам себя убеждает, что во время магнитных бурь ему плохеет.