Размагничиваемся йогой. Врач объяснила, как защититься от магнитной бури

Как легче перенести магнитную бурю

Как именно магнитные бури влияют на здоровье, ещё до конца не изучено, отметила Савельева в беседе с РИАМО. Предположительно, мощные вспышки на солнце в итоге сказываются на сердечно-сосудистой системе человека, его настроении, сне и общем самочувствии. Людей, которым внезапно становится хуже во время магнитных бурь, называют метеозависимыми.

Врач дала 5 советов, которые помогут уменьшить влияние магнитных бурь на эмоциональное и физическое состояние метеозависимого человека.

Используйте техники релаксации — йога, медитация, глубокое дыхание и другие.

Регулярные физические упражнения и здоровое питание — такой образ жизни сделает вас устойчивее к воздействию магнитных бурь.

Хороший, полноценный сон — это важно для поддержания нервной системы. По статистике, в периоды магнитных бурь возрастает число людей с обострением депрессии.

Потребление воды . Врач посоветовала наладить правильную гидратацию организма. По её словам, если пить много воды, организм сможет эффективнее справляться с возможными негативными воздействиями магнитных бурь.

Отсутствие стресса. Во время магнитных бурь важно избегать стресса. Если вы планировали посетить какое-то потенциально стрессовое мероприятие, а в этот день прогнозируют сильную магнитную бурю, то лучше отказаться от посещения.

Что чувствует метеозависимый во время бури

Во время магнитных бурь метеозависимые жалуются:

на головную боль;

слабость;

снижение тонуса организма;

скачки артериального давления.

Врач-терапевт Татьяна Романенко предупреждает, что речь может идти не о метеозависимости, а о об эффекте самовнушения. То есть человек сам себя убеждает, что во время магнитных бурь ему плохеет.