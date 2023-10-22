Разница есть. Диетолог объяснила, когда лучше всего есть пельмени
Пельмени — удобный вариант для тех, кому лень готовить или попросту некогда: бросил в кипящую воду — и готово. Правда, как известно, этот продукт не очень жалуют приверженцы здорового питания: всё-таки в них тесто и красное мясо. И это ещё, если не считать множества возможных добавок. Домашние в этом плане, безусловно, лучше, но тоже на ПП не тянут. Но если уж есть пельмени, то когда лучше?
Как объяснила News.ru диетолог Наталья Круглова, пельмени лучше всего есть в обед. В это время организм уже проснулся и готов переваривать тяжёлые продукты. А пельмени как раз к таким и относятся.
Утром и на ужин лучше полакомиться чем-то другим. На ужин такое блюдо будет слишком тяжёлым. Всё-таки в пельменях чаще всего встречается свинина, баранина или говядина. На ночь лучше не наедаться — так сон будет лучше.
О том, к чему может привести диета из пельменей, можно узнать тут. P. S.: ничего хорошего ждать не стоит.