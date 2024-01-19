Опубликовано 19 января 2024, 01:00
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Развеян приятный миф о яблоках для лентяев
Слышали о том, что яблоки помогают очистить зубы? В Сети можно даже встретить советы поесть яблоко перед сном — мол, сойдёт вместо чистки зубов щёткой и пастой. На самом деле всё это просто красивый миф для тех, кто ленится нормально следить за гигиеной полости рта. Врач-реабилитолог Сергей Агапкин подчеркнул, что органические кислоты в яблоках как раз разрушают зубную эмаль. И именно после яблок зубы нужно чистить или хотя бы ополаскивать.
Агапкин также отметил, что в составе фрукта есть натуральный сахар. В среднем яблоке содержится 19 г сладкого вещества, причём в красных плодах его бывает больше, чем в зелёных. И этот сахар вреден для зубов так же, как и добавленный.
«Он стимулирует рост микрофлоры, которая вызывает кариес. Яблоками не надо чистить зубы», — сказал Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».
А ещё яблоки совсем не годятся для перекуса, тем более перед сном. Почему? Ответ можно найти здесь.