Развеян приятный миф о яблоках для лентяев

Агапкин также отметил, что в составе фрукта есть натуральный сахар. В среднем яблоке содержится 19 г сладкого вещества, причём в красных плодах его бывает больше, чем в зелёных. И этот сахар вреден для зубов так же, как и добавленный.

«Он стимулирует рост микрофлоры, которая вызывает кариес. Яблоками не надо чистить зубы », — сказал Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1».

А ещё яблоки совсем не годятся для перекуса, тем более перед сном. Почему? Ответ можно найти здесь.