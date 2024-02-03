Почему спать с мягкой игрушкой опасно

Мягкая игрушка становится небезопасной довольно легко. Допустим, ребёнок пошёл с родителями в поликлинику и прихватил её с собой. Сколько раз она упадёт, в скольких местах побывает, пока снова не окажется дома? А потом малыш снова заберёт её с собой в кроватку и обнимая уснёт.

О чистоте нет и речи, даже если с виду всё хорошо. В любом случае игрушка соберёт на себе патогенные микроорганизмы, среди которых пылевой клещ.

Вот что грозит ребёнку:

аллергическая реакция;

кишечное расстройство;

ринит;

ОРВИ;

вирус контагиозного моллюска;

пиодермия.

Последние три состояния связаны с тем, что игрушку во сне часто прислоняют к лицу, в том числе ко рту.

Как защитить ребёнка

Золотое правило: своевременно чистить, стирать и дезинфицировать игрушки. Вне очереди — после прогулки или похода, например, в поликлинику.

Какая мягкая игрушка — безопасная

По словам Орловой, нужно выбирать варианты из натуральных материалов. Они, а также наполнитель, краситель и весь декор должны соответствовать стандартам качества.

Лучше, если ворс короткий. Идеально — когда его вообще нет.

Не стоит покупать игрушки ядовитых цветов, так как в некоторых красителях используются вредные для ребёнка свинец и кадмий, отметила специалист.

Зимой детей поджидает много опасностей на улице. Как минимум — мороз. Как правильно одеть ребёнка для зимней прогулки, [/zhizn/roditelyam-rasskazali-kak-pravilno-odet-rebyonka-na-ulicu-zimoi-01-02-2024.htm) травматолог-ортопед Александр Саутенко.