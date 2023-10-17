Ребёнок выбил зуб или отколол краешек? Вот что советует сделать стоматолог

Ушиб зуба — самая безобидная зубная травма у детей. Узнать её просто: у ребёнка появляется лёгкая боль при надкусывании, а сам зуб немного двигается. Дахкильгов в беседе с «Аргументами и фактами» посоветовал сразу вести пострадавшего в клинику. Стоматолог должен будет выяснить, попала ли кровь в пульпу при ушибе. В пульпе находится нервно-сосудистый пучок зуба, поэтому, если кровоизлияние произошло, придётся удалять нерв и ставить пломбу.

Вывих зуба — уже более серьёзная проблема. Часто дети получают травму от удара лицом об перила в школе, когда несутся в столовую. При вывихе зуб заметно меняет положение, десна кровоточит, отекает. Нужно срочно идти в клинику. Врач вернёт зуб на прежнее место и зафиксирует его положение специальными инструментами.

Перелом зуба. При этой травме зуб вроде как остаётся на месте, но от него отламывается кусочек. Если ничего не предпринять, то можно лишиться и всего зуба, предупредил стоматолог. Иногда можно решить проблему пломбой или специальной детской коронкой. Но всё зависит от состояния пульпы — если она погибла, нужно удалять нерв и пломбировать нервный канал.

Потеря зуба. В школе всякое бывает, в том числе и драки. Если ребёнку выбили зуб, паниковать не надо. По словам Дахкильгова, во многих случаях выбитый зуб можно вернуть. Главное — чтобы ребёнок его не потерял и принёс домой. Далее нужно соблюсти несколько правил:

Поместите зуб в холодную воду или молоко. Только ни в коем случае не мойте его.

Обратитесь к врачу в тот же день в течение пары часов. Тогда стоматолог сможет вернуть зуб на место, и тот заново приживётся.

Даже если ребёнок потерял зуб навсегда, то к стоматологу всё равно нужно сходить. Врач позаботится о том, чтобы в организм не проникла инфекция и не началось воспаление.

У некоторых детей могут появиться белые пятна на зубах. Это событие ставит родителей в тупик: на кариес вроде не похоже, но тогда что с эмалью? Ответ можно найти здесь.