Опубликовано 22 января 2024, 04:00
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Репеллент от рака. Врач объяснила, почему всем нужно скорее добавить капусту в рацион
Понятное дело, что все овощи и фрукты полезны, потому что в них полно витаминов и минералов, а ещё клетчатки, которая нормализовать и вес помогает, и работу кишечника, вместе с тем укрепив иммунитет. Куда ни посмотри — сплошные плюсы. Однако есть у капусты такая особенность, что сильно выделяет её на фоне остальных, считает гастроэнтеролог Разаренова.
По словам гастроэнтеролога Александры Разареновой, конкретно капустка:
- снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;
- укрепляет иммунную систему;
- нормализует пищеварение;
- улучшает состояние кожи;
- защищает от рака благодаря сульфорафану.
При этом в капусте 90% воды и всего 25 ккал на 100 г продукта. Больше пользы она принесет в сыром виде, но тут нужно быть осторожным из-за фруктанов, которые не усваиваются до конца. Если есть какие-то проблемы с ЖКТ, то лучше либо всё-таки налегать на капусту после термической обработки, либо проконсультироваться с врачом.
При этом одинаково полезны будут и все виды капусты, и все блюда из неё, если они приготовлены по правилам. Однако везде есть подводные камни — ранее диетолог и эндокринолог Кривошеева рассказывала, кому стоит быть аккуратнее с квашеной капусткой и почему.