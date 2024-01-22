Репеллент от рака. Врач объяснила, почему всем нужно скорее добавить капусту в рацион

По словам гастроэнтеролога Александры Разареновой, конкретно капустка:

снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний;

укрепляет иммунную систему;

нормализует пищеварение;

улучшает состояние кожи;

защищает от рака благодаря сульфорафану.

При этом в капусте 90% воды и всего 25 ккал на 100 г продукта. Больше пользы она принесет в сыром виде, но тут нужно быть осторожным из-за фруктанов, которые не усваиваются до конца. Если есть какие-то проблемы с ЖКТ, то лучше либо всё-таки налегать на капусту после термической обработки, либо проконсультироваться с врачом.

При этом одинаково полезны будут и все виды капусты, и все блюда из неё, если они приготовлены по правилам. Однако везде есть подводные камни — ранее диетолог и эндокринолог Кривошеева рассказывала, кому стоит быть аккуратнее с квашеной капусткой и почему.