Здоровье
07:00, 10 января 2024
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Решились резко бросить пить? Есть риск словить «белочку»

Новый год — неплохое время что-нибудь изменить в своей жизни. Если вы решили резко и навсегда завязать с алкоголем, то вас можно только поздравить. Большинству иногда выпивающих резкий отказ пойдёт только на пользу. А вот если речь о тяжёлом, затянувшемся алкоголизме, то проблему не получится решить, просто перестав пить. Наоборот, так можно заработать белую горячку, предупредил завкафедрой наркомании и токсикомании РНИМУ им. Н. И. Пирогова Минздрава России, психиатр-нарколог Лев Благов.

Решились резко бросить пить? Есть риск словить «белочку»
© Freepik/master1305

Белая горячка не появляется моментально, отметил врач. После резкого отказа от спиртного у алкоголика постепенно нарастает уровень тревоги, страха. Появляется или усиливается бессонница, он начинает видеть ночные кошмары, переходящие в «психотическую явь». Это состояние медики называют алкогольным делирием.

«Этот психоз очень опасен. Он сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, лёгочной и других систем организма. Серьёзно страдает весь организм», — подчеркнул Благов в беседе с «Газетой.Ru».

Длительное пьянство может привести к алкогольному делирию, который сопровождается судорогами. Из-за этого состояния у человека развивается слабоумие, он перестаёт себя контролировать.

«Больной бестолков, не понимает, где находится, не запоминает происходящее вокруг, не находит туалета и "исполняет нужду" в самом неподходящем месте», — объяснил нарколог.

Чтобы не спровоцировать белую горячку, алкоголиков лечат в условиях стационара специальными препаратами — бензодиазепинами. Они помогают справиться с психозом и пережить синдром отмены. Назначают такие препараты только в больнице.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
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