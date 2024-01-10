Решились резко бросить пить? Есть риск словить «белочку»

Белая горячка не появляется моментально, отметил врач. После резкого отказа от спиртного у алкоголика постепенно нарастает уровень тревоги, страха. Появляется или усиливается бессонница, он начинает видеть ночные кошмары, переходящие в «психотическую явь». Это состояние медики называют алкогольным делирием.

« Этот психоз очень опасен . Он сопровождается острым нарушением работы мозга, сердечно-сосудистой, лёгочной и других систем организма. Серьёзно страдает весь организм», — подчеркнул Благов в беседе с «Газетой.Ru».

Длительное пьянство может привести к алкогольному делирию, который сопровождается судорогами. Из-за этого состояния у человека развивается слабоумие, он перестаёт себя контролировать.

«Больной бестолков, не понимает, где находится, не запоминает происходящее вокруг, не находит туалета и "исполняет нужду" в самом неподходящем месте», — объяснил нарколог.

Чтобы не спровоцировать белую горячку, алкоголиков лечат в условиях стационара специальными препаратами — бензодиазепинами. Они помогают справиться с психозом и пережить синдром отмены. Назначают такие препараты только в больнице.