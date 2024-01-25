Опубликовано 25 января 2024, 09:20
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Робот-хирург спас почку больной раком россиянке
В Ростове-на-Дону провели уникальную операцию пациентке, у которой диагностировали рак почки. Врачи обнаружили у женщины 5-сантиметровую опухоль в правой почке. Вдобавок у неё нашли аневризму почечной артерии. Чтобы спасти орган, врачи должны были проделать ювелирную работу. Операцию доверили роботической системе DaVinci Xi. И вот чем это закончилось.
Робот делал операцию пациентке не совсем самостоятельно. Его работой руководил профессор Игорь Абоян.
Во время хирургического вмешательства у больной нашли ещё одну аневризму. Внимательность врачей, возможно, спасла ей жизнь — очень часто аневризмы не удаётся обнаружить, пока они не разорвутся.
Операция в итоге прошла успешно — женщине удалили опухоль и сохранили почку. Как сообщили в местном Минздраве, пациентка уже идёт на поправку.
А вот жителю Италии повезло меньше. Врачи во время операции забыли у него в груди марлю. Мужчина прожил с инородным телом внутри 14 лет, и вот чем всё закончилось.