Робот-хирург спас почку больной раком россиянке

Робот делал операцию пациентке не совсем самостоятельно. Его работой руководил профессор Игорь Абоян.

Во время хирургического вмешательства у больной нашли ещё одну аневризму. Внимательность врачей, возможно, спасла ей жизнь — очень часто аневризмы не удаётся обнаружить, пока они не разорвутся.

Операция в итоге прошла успешно — женщине удалили опухоль и сохранили почку. Как сообщили в местном Минздраве, пациентка уже идёт на поправку.

А вот жителю Италии повезло меньше. Врачи во время операции забыли у него в груди марлю. Мужчина прожил с инородным телом внутри 14 лет, и вот чем всё закончилось.