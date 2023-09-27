Родителям объяснили, чем опасны игрушки-лизуны для детей

Лизун — настоящий магнит для микроорганизмов, отметили специалисты Роспотребнадзора. Вокруг играющего ребёнка всегда есть то, что к нему может прилипнуть, тем более если падает на пол. Ну и, соответственно, вся грязь переместится на руки малышу. Опаснее всего, если он решит его облизать или сядет кушать, не помыв руки.

«Некоторые микробы могут вызвать нежелательные реакции, особенно у детей с неустойчивой иммунной системой», — предупредили в Роспотребнадзоре.

Они порекомендовали регулярно менять такие игрушки, особенно после падений, и следить за чистотой рук детей. А также обратили внимание, что детям до трёх лет такие игрушки давать не стоит.

Игра с лизунами может закончиться, например, ротавирусом. И это не единственная болезнь из списка связанных с грязными руками.