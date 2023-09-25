Родителям объяснили, когда запах пота у ребёнка нельзя убирать дезодорантом

Чаще всего дезодорант нужен ребёнку к 11–13 годам, реже — в 8–9 лет, рассказала врач. По её словам, чётких рекомендаций по возрасту, с которого можно пользоваться дезодорантом нет. Хотя у подростков такие средства уже точно должны быть.

Другое дело, если вашему ребёнку ещё нет 8 лет, а о его приближении можно узнать заранее по характерному запаху пота. Это, по словам врача, может указывать на преждевременное половое созревание. В этом случае ребёнка стоит сводить к педиатру.

Какой дезодорант купить подростку? Выбор огромный. Есть и дезодоранты, и антиперспиранты. Первые маскируют или устраняют неприятный запах пота, но не препятствуют потоотделению, а вторые уменьшают потоотделение, блокируя протоки потовых желёз. А есть ещё комбо-вариант.

Сегодня придумали даже специальные «детские» дезодоранты с приятными запахами и ярками этикетками. Но это всё, что отличает их от «взрослых» дезодорантов. Так что покупать можно любой.

Главный ориентир — здоровье ребёнка. Дело в том, что любое средство от пота и запаха пота может спровоцировать контактный дерматит. Так что, если у ребёнка есть кожные заболевания или он предрасположен к дерматитам, ему стоит покупать средства для чувствительной кожи, заключила эксперт.