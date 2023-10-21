Родителям объяснили, почему не стоит запрещать детям сладости
Многие родители строго следят за тем, сколько сладкого ест их ребёнок. При этом взрослые нередко пугают юных сладкоежек разными неприятностями вроде кариеса или прыщей, которыми придётся расплачиваться за каждую съеденную конфету. Однако пищевому благополучию детей вредят не столько мороженое и пирожное, сколько страх родителей перед сахаром, заявила диетолог, доктор медицинских наук Амелия Шерри.
Во-первых, сахар — хороший источник энергии, которая так нужна в период активного роста. Диетолог называет это биологическим интеллектом: дети обожают сладкое как раз потому, что организм любит такой быстрый источник энергии, как глюкоза.
Во-вторых, сахар уже давно не считают причиной гиперактивности. Конечно, если ребёнок наестся сладостей натощак, у него сначала резко повысится, а затем резко упадёт уровень сахара в крови. Это может отразиться на его поведении. Исправить это можно, если дать сыну или дочери сладкое после обеда, богатого белком и полезными жирами, отметила диетолог.
И третья причина не запрещать детям сладости — запреты только сделают конфеты ещё желаннее. К продуктам с сахаром применим закон убывающей отдачи: чем больше мы едим какую-то пищу, тем менее привлекательной она становится для нас. По-другому это называется сенсорно-специфическим насыщением. В случае со сладким у детей просто нет возможности самим нащупать точку насыщения, отметила диетолог.
Если у родителей получится переосмыслить свой подход к сладостям, они смогут вырастить более счастливого и здорового едока, подытожила Шерри в колонке для издания Psychology Today.
Заодно взрослым хорошо бы узнать, что компромисс между сладким и полезным существует. Вот какие возможности предлагает наука.