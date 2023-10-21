Родителям объяснили, почему не стоит запрещать детям сладости

Во-первых, сахар — хороший источник энергии, которая так нужна в период активного роста. Диетолог называет это биологическим интеллектом: дети обожают сладкое как раз потому, что организм любит такой быстрый источник энергии, как глюкоза.

Во-вторых, сахар уже давно не считают причиной гиперактивности. Конечно, если ребёнок наестся сладостей натощак, у него сначала резко повысится, а затем резко упадёт уровень сахара в крови. Это может отразиться на его поведении. Исправить это можно, если дать сыну или дочери сладкое после обеда, богатого белком и полезными жирами, отметила диетолог.

И третья причина не запрещать детям сладости — запреты только сделают конфеты ещё желаннее. К продуктам с сахаром применим закон убывающей отдачи: чем больше мы едим какую-то пищу, тем менее привлекательной она становится для нас. По-другому это называется сенсорно-специфическим насыщением. В случае со сладким у детей просто нет возможности самим нащупать точку насыщения, отметила диетолог.

Если у родителей получится переосмыслить свой подход к сладостям, они смогут вырастить более счастливого и здорового едока, подытожила Шерри в колонке для издания Psychology Today.

Заодно взрослым хорошо бы узнать, что компромисс между сладким и полезным существует. Вот какие возможности предлагает наука.