Здоровье
01:30, 19 сентября 2023
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Родителям объяснили, почему полезно купать ребёнка с температурой

Далеко не каждый родитель решится искупать ребёнка, который температурит. И, как оказалось, зря. Банные процедуры не то что не навредят малышу, а даже, скорее всего, помогут в борьбе с лихорадкой. Впрочем, и в этом случае есть свои ограничения. Подробнее о том, чем купание помогает при температуре, рассказала педиатр клиники DocDeti Мария Моргулис.

Родителям объяснили, почему полезно купать ребёнка с температурой
© PxHere

Купание в воде комфортной температуры помогает снизить температуру, отметила Моргулис. Работает это так: вода, испаряясь с поверхности кожи, даёт небольшое охлаждение, и лихорадка снижается.

Водные процедуры даже показаны простывшему малышу, если температура у него держится несколько дней. Из-за лихорадки он активно потеет, этот пот скапливается на коже и причиняет дискомфорт.

Хотя во всём важна мера. Усаживать лихорадящего ребёнка в ванную на полчаса не стоит. Но искупать под душем вполне можно, заключила педиатр.

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infoforme.ru, 2023 г. 18+

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