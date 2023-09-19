Родителям объяснили, почему полезно купать ребёнка с температурой
Далеко не каждый родитель решится искупать ребёнка, который температурит. И, как оказалось, зря. Банные процедуры не то что не навредят малышу, а даже, скорее всего, помогут в борьбе с лихорадкой. Впрочем, и в этом случае есть свои ограничения. Подробнее о том, чем купание помогает при температуре, рассказала педиатр клиники DocDeti Мария Моргулис.
Купание в воде комфортной температуры помогает снизить температуру, отметила Моргулис. Работает это так: вода, испаряясь с поверхности кожи, даёт небольшое охлаждение, и лихорадка снижается.
Водные процедуры даже показаны простывшему малышу, если температура у него держится несколько дней. Из-за лихорадки он активно потеет, этот пот скапливается на коже и причиняет дискомфорт.
Хотя во всём важна мера. Усаживать лихорадящего ребёнка в ванную на полчаса не стоит. Но искупать под душем вполне можно, заключила педиатр.