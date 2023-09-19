Родителям объяснили, почему полезно купать ребёнка с температурой

Купание в воде комфортной температуры помогает снизить температуру, отметила Моргулис. Работает это так: вода, испаряясь с поверхности кожи, даёт небольшое охлаждение, и лихорадка снижается.

Водные процедуры даже показаны простывшему малышу, если температура у него держится несколько дней. Из-за лихорадки он активно потеет, этот пот скапливается на коже и причиняет дискомфорт.

Хотя во всём важна мера. Усаживать лихорадящего ребёнка в ванную на полчаса не стоит. Но искупать под душем вполне можно, заключила педиатр.