Родителям рассказали, что делать, если ребёнок жалуется на боль в животе

Откуда берётся боль в животе у детей

В случае с детьми чаще говорят о функциональной абдоминальной боли. Узнать её можно по таким проявлениям:

чёткой локализации нет, чаще всего ребёнок показывает на область вокруг пупка,

приступ не связан с приёмом пищи или физическими нагрузками,

иногда к боли добавляется вялость, слабость, головокружение, тошнота,

болит не дольше часа и проходит самостоятельно,

тревожные симптомы отсутствуют,

у других членов семьи тоже бывают такие симптомы.

Причиной такой боли чаще всего бывает стресс или тревога. Нервные сигналы или химические вещества, которые выделяет кишечник или мозг, могут сделать кишечник более чувствительным. И то, что другим доставляет лишь небольшой дискомфорт (вроде вздутия живота), для такого ребёнка мучение.

Поэтому, если школьник жалуется на больной живот, он далеко не всегда притворяется, чтобы прогулять уроки, предупредила родителей педиатр.

Как помочь ребёнку при болях в животе

При функциональной абдоминальной боли точно не помогут:

ферменты,

антациды,

желчегонные,

ингибиторы протонной помпы,

про- и пребиотики,

строгая диета (если у школьника нет реакции на конкретный продукт).

Только врач сможет точно определить причину боли и назначить лечение, если он требуется, подчеркнула педиатр. Вот как можно помочь ребёнку при приступах:

не акцентировать внимание на боли, а постараться отвлечь ребёнка — разговором, массажем живота, игрой или мультиком,

если боль связана с тревогой или стрессом, стоит обратиться к психотерапевту, чтобы поработать над снижением тревоги.

Другие причины болей в животе

Причинами болей в животе у детей могут быть структурные, воспалительные или врождённые нарушения, отметила педиатр. В этом случае у пациента будут и другие симптомы:

потеря веса,

затруднение глотания,

повторяющаяся рвота, в том числе с примесями (желчь, кровь),

хроническая диарея (дольше 4 недель),

кровь в стуле,

лихорадка без причины,

задержка роста и развития,

локализованная боль в правом подреберье или правой/левой подвздошной области,

боль не проходит после еды или приёма спазмолитиков.

Всё это повод как можно быстрее показаться врачу.