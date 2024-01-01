Родителям рассказали, как по размеру одежды оценить здоровье ребёнка

Недостаточный вес может быть сигналом пищевой аллергии, гормональных проблем или проблем с пищеварением. Также он может быть связан с приёмом некоторых лекарств, например, при лечении синдрома дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), и с вегетарианством.

Детей с дефицитом веса стоит кормить более калорийной пищей — в еду можно добавлять оливковое масло, ореховые пасты. Также в рационе должны быть овощи, фрукты, цельнозерновые продукты, нежирные молочные продукты, белок из яиц, фасоли, хумуса. Питательность и калорийность рациона также повышают смузи, сообщило издание.

Когда ребёнок заболевает простудой, многие родители по старинке используют обтирания как один из способов лечения. Педиатры считают, что так делать не надо. Но обтирания можно заменить.