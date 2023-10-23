Родителям рассказали, как понять, что у ребёнка синдром дефицита внимания
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) — это расстройство развития, которое диагностируют в среднем у 10% детей в мире. Его проявления часто пересекаются с особенностями характера ребёнка. При этом каждая ситуация индивидуальна, но всё же у СДВГ есть яркие черты. Их Daily Mail назвал британский клинический психолог-консультант Себ Томпсон.
Как понять, что у ребёнка СДВГ
1. Не может сидеть спокойно. По словам доктора Томпсона, детям с СДВГ трудно не ёрзать, они чересчур беспокойны, а в тишине чувствуют дискомфорт.
«Трудности с выполнением задач спокойно, трудности с очерёдностью, импульсивные слова и действия без продумывания последствий, а также склонность не учитывать риски поведения», — уточнил он.
2. Забывчив и легко теряет вещи. Кроме этого, проявлением СДВГ врач назвал лёгкое отвлечение, мечтательность и трудности с выполнением задач.
Однако то, что мечтательность — признак СДВГ, считают не все специалисты. По их мнению, это естественное явление, воспринимаемое как способ обработки мозгом информации, а к СДВГ его можно приобщить, когда оно уже становится чрезмерным и портит жизнь.
3. Испытывает трудности с концентрацией. Томпсон привёл несколько примеров, например, когда не получается сосредоточиться на разговоре, выполнении домашней работы или даже просмотре телевизора.
«Мир может быть очень неприятным местом для молодых людей с СДВГ, особенно если они не понимают, почему их мозг работает именно так», — отметил он.
4. Кажется подавленным. По информации британской Национальной службы здравоохранения, у некоторых детей с СДВГ наблюдаются тревога и депрессия.
«Молодые люди, разочарованные своими трудностями, могут перестать учиться в школе или потерять интерес к своим хобби, потому что они не могут поддерживать внимание, чтобы участвовать в них», — сказал Томпсон.
Он порекомендовал показать ребёнка специалисту при наличии у него одного или нескольких перечисленных проявлений.
Точные причины СДВГ пока не названы, но учёные продолжают изучать эту тему. Недавно они, например, выяснили, что на развитие этого синдрома может влиять пластик.