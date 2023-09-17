Родителям рассказали, как распознать коклюш у детей и как его лечить

Педиатр Елена Лазарева рассказала, что инфекция обычно передаётся воздушно-капельным путём от человека человеку. Инкубационный период (от заражения до появления симптомов) длится в среднем 7-10 суток, но может быть от 5 до 21 дней.

Коклюшем болеют преимущественно маленькие дети и школьники.

Симптомы коклюша

Для активной формы коклюша характерно трёхфазное течение, в каждой стадии разные симптомы. Для всех характерна нормальная температура тела, иногда бывает повышение температуры до 37,9 градусов.

Стадия катаральных проявлений длится 1-2 недели: наличие насморка, кашля и других симптомов ОРВИ. Пароксизмальная стадия длится более 2-4 недель: приступ сильного кашля со свистящим вдохом до одной минуты, в некоторых случаях заканчивается отхождением густой вязкой слизи или рвотой. У младенцев и детей младшего возраста кашель сопровождается цианозом и остановкой дыхания (апноэ). Стадия выздоровления продолжается 2-3 недели: симптомы уменьшаются, но болеющие ещё могут заражать других. Кашель может сохраняться в течение нескольких месяцев.

Обычно диагноз коклюш может поставить врач. Для этого ему нужно провести:

Общий анализ крови: повышение количества лейкоцитов за счёт лимфоцитов при нормальной СОЭ

ПЦР соскоба из носоглотки для определения ДНК Bordetella pertussis

Иммуноферментный анализ (ИФА). С его помощью определяют в крови антитела IgM, IgA, IgG с интервалом не менее 7-10 дней.

ПЦР и ИФА проводят детям с характерными симптомами или при сохранении сухого кашля без улучшения в течение 14-21 дня.

Как лечить коклюш

Пациенты с коклюшем подлежат обязательной изоляции на 25 суток от начала заболевания. На контактных детей в возрасте до 7 лет накладывается карантин сроком на 14 суток от момента изоляции больного. Контактными считаются как непривитые, так и привитые против коклюша дети.

Чаще в лечении коклюша используются антибиотики из группы макролидов. При непереносимости макролидов могут использовать аминопенициллины. Возможно внутримышечное применение цефотаксима. В некоторых случаях возможно применение триметоприм+сульфаметоксазол, но его эффективность не доказана. При сильном сухом кашле без мокроты могут рекомендовать приём противокашлевых препаратов.

А ещё от коклюша защищает вакцина. Но важно понимать, что она не исключает полностью развитие заболевания, а лишь защищает от тяжёлого течения.