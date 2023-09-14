Здоровье
21:10, 14 сентября 2023
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Родителям рассказали, почему для новорождённых так важен витамин К

Витамином К обобщённо называют жирорастворимые витамины, которые нужны для синтеза белков и нормального уровня свёртываемости крови. Нехватка этого витамина может спровоцировать серьёзные последствия, вплоть до кровоизлияния в мозг. Дефицит витамина К особенно актуален для новорождённых. Педиатр сети клиник DocDeti Андрей Мастрюков объяснил, почему так и что с этим делать.

Родителям рассказали, почему для новорождённых так важен витамин К
© Freepik/user18526052

Риск нехватки витамина К возникает у детей сразу после рождения. Первые полгода жизни младенцы не едят обычную пищу, в которой он содержится.

Какие ещё причины дефицита К у маленьких детей:

  • нет запаса витамина К при рождении, потому что через плаценту ребёнку попадает мизерный объём витамина;
  • отсутствие в кишечнике новорождённого бактерий, которые вырабатывают витамин К;
  • из грудного молока невозможно получить достаточно витамина К.

Именно поэтому детям при рождении нужно дополнительно вводить витамин К, объяснил педиатр. Обычно витамин вводят один раз — в течение 6 часов после рождения малыша. Если укол по каким-то причинам не сделали в роддоме, его можно сделать и позже.

На фоне нехватки витамина К может развиться витамин-К-дефицитная коагулопатия (ВКДК). Она бывает трёх видов:

  • ранняя — развивается в течение первых 24 часов жизни. Обычно возникает у детей, чьи матери принимали антибиотики, противосудорожные препараты и антикоагулянты;
  • классическая — развивается между 2-м и 7-м днём жизни. Проблема решается введением витамина K при рождении;
  • поздняя — развивается в возрасте от 3 недель до 8 месяцев.

Как правило, одной прививки бывает достаточно, чтобы предотвратить ВКДК, добавил врач.

Как понять, что ребёнку не хватает витамина К? У него будут следующие симптомы:

  • синяки, особенно в области головы и лица ребёнка;
  • кровь из носа или пуповины;
  • побледнение кожи бледнее прежнего (у темнокожих детей бледнеют дёсны);
  • белые части глаз ребёнка могут желтеют после первых 3 недель жизни;
  • кровь в стуле, сам он чёрный и липкий;
  • рвота кровью.
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