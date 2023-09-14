Родителям рассказали, почему для новорождённых так важен витамин К

Риск нехватки витамина К возникает у детей сразу после рождения. Первые полгода жизни младенцы не едят обычную пищу, в которой он содержится.

Какие ещё причины дефицита К у маленьких детей:

нет запаса витамина К при рождении, потому что через плаценту ребёнку попадает мизерный объём витамина;

отсутствие в кишечнике новорождённого бактерий, которые вырабатывают витамин К;

из грудного молока невозможно получить достаточно витамина К.

Именно поэтому детям при рождении нужно дополнительно вводить витамин К, объяснил педиатр. Обычно витамин вводят один раз — в течение 6 часов после рождения малыша. Если укол по каким-то причинам не сделали в роддоме, его можно сделать и позже.

На фоне нехватки витамина К может развиться витамин-К-дефицитная коагулопатия (ВКДК). Она бывает трёх видов:

ранняя — развивается в течение первых 24 часов жизни. Обычно возникает у детей, чьи матери принимали антибиотики, противосудорожные препараты и антикоагулянты;

классическая — развивается между 2-м и 7-м днём жизни. Проблема решается введением витамина K при рождении;

поздняя — развивается в возрасте от 3 недель до 8 месяцев.

Как правило, одной прививки бывает достаточно, чтобы предотвратить ВКДК, добавил врач.

Как понять, что ребёнку не хватает витамина К? У него будут следующие симптомы: