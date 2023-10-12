Российская пенсионерка похудела почти на 40 кг. У неё была редчайшая болезнь

Сначала врачи подозревали у больной онкозаболевание, но эта версия не подтвердилась. Пока пытались понять, в чём дело, женщина стремительно теряла вес. Лишь УЗИ сосудов прояснило проблему, рассказали в Национальном медицинском исследовательском центре им Е. Н. Мешалкина (НМИЦ им. ак. Е. Н. Мешалкина).

У пенсионерки выявили очень редкую болезнь — нарушение кровотока в нетипичной локализации.

«Просвет нескольких крупных сосудов, кровоснабжающих тонкий и толстый кишечник, закрылся полностью, что повлекло за собой нарушение перистальтики кишечника, а в дальнейшем могло бы привести к некрозу тканей и к гибели женщины», — объяснили новосибирские хирурги.

Уникальность этого случая заключалась в том, что твёрдые отложения кальция полностью закупорили стенки сосудов кишечника. Как рассказали врачи, в области закупорки они встретились «фактически со стеной, которую не мог пройти ни один инструмент». Но им удалось поставить внутрисосудистый каркас в самый крупный сосуд, что дало надежду на облегчение состояния пациентки. Пришлось также сделать сложную и опасную операцию.

Неудача могла привести к тромбоэмболии или перитониту, но всё обошлось. После операции женщина пошла на поправку, начала нормально питаться. И всё же врачи не понимают, почему у неё закупорились кишечные артерии. Женщина хоть и жила с лишним весом, но придерживалась правильного питания и не имела вредных привычек.

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