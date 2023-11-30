Российская школьница едва не погибла в попытке защититься от вирусов
В Москве 14-летяя девочка сильно отравилась противовирусными препаратами и чуть не погибла. Как рассказал отец школьницы, дочь боялась подхватить какую-нибудь заразу и очень тщательно следила за здоровьем. Даже слишком тщательно. Чуть что, и подросток начинала пить таблетки от вирусов. Родители всё это видели, но никак не ограничивали несовершеннолетней дочери доступ к лекарствам.
С отравлением подростка положили в больницу. Там ей диагностировали острое отравление противовирусными препаратами. Врачи успели вовремя промыть желудок девочке и спасти её.
Отец ребёнка рассказал Shot, что таблетки стояли прямо в комнате у девочки. Она их пила при первых признаках простуды и даже без них, «для профилактики». Но родители ничего плохого в этом не видели. Полиция проводит проверку.
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