Российская школьница едва не погибла в попытке защититься от вирусов

С отравлением подростка положили в больницу. Там ей диагностировали острое отравление противовирусными препаратами. Врачи успели вовремя промыть желудок девочке и спасти её.

Отец ребёнка рассказал Shot, что таблетки стояли прямо в комнате у девочки. Она их пила при первых признаках простуды и даже без них, «для профилактики». Но родители ничего плохого в этом не видели. Полиция проводит проверку.

В сезон холодов действительно повышается заболеваемость ОРВИ. Но для профилактики горстями таблетки пить не надо. Есть более безопасные и надёжные способы. Читайте о них здесь.