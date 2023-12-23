Россия вырвалась в лидеры по заболеваемости ковидом

По информации ВОЗ, ковидом в России за месяц заболели почти 280 000 человек. Это в 2,3 раза больше показателей предыдущего месяца.

Также Россия вошла в тройку государств, где больше всего людей скончалось от ковида. По этому показателю она на 3-м месте — 376 летальных исходов зафиксировано в стране.

В топ-5 стран по числу новых заражений COVID, помимо России, вошли Сингапур, Италия, Польша и Австралия, сообщили в ВОЗ. Больше всего смертей зарегистрировали в Италии — 510 случаев, на 2-м месте по этому показателю Швеция — 396.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» доработали, чтобы она снова защищала от ковида.