Россия вырвалась в лидеры по заболеваемости ковидом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала статистику заболеваемости коивидом с 20 ноября по 17 декабря. По официальным данным, во всём мире коронавирусом за это время заболели более 850 000 человек. Это в 1,5 раза больше, чем за предыдущие 4 недели. Лидером по количеству заразившихся стала Россия. Рассказываем о ситуации с вирусом в стране.
По информации ВОЗ, ковидом в России за месяц заболели почти 280 000 человек. Это в 2,3 раза больше показателей предыдущего месяца.
Также Россия вошла в тройку государств, где больше всего людей скончалось от ковида. По этому показателю она на 3-м месте — 376 летальных исходов зафиксировано в стране.
В топ-5 стран по числу новых заражений COVID, помимо России, вошли Сингапур, Италия, Польша и Австралия, сообщили в ВОЗ. Больше всего смертей зарегистрировали в Италии — 510 случаев, на 2-м месте по этому показателю Швеция — 396.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» доработали, чтобы она снова защищала от ковида.