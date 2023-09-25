Россиян предупредили о проблемах со здоровьям из-за еды по ночам

Бессонница и утренние отёки

Во сне у человека замедляется работа большинства органов, в том числе — и пищеварительной системы. Пища медленно переваривается, и организму требуется больше времени на её полноценное усвоение. Это чревато целым рядом неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутием живота, тяжестью в желудке, изжогой.

Дискомфорт в желудке запросто может стать причиной бессонницы. В результате на утро вы рискуете проснуться невыспавшимся, усталым, да ещё и с отёками.

Риск ожирения и сахарного диабета

Главное коварство ночных приёмов пищи в их негативном влиянии на вес и гормональный фон человека. Особенно это касается тех ужинов, где преобладает углеводистая пища. Такая еда перегружает поджелудочную железу и заставляет её вырабатывать больше инсулина.

Избыток этого гормона провоцирует образование жировой ткани и повышает риски развития инсулинорезистентности. А это состояние уже считается предвестником сахарного диабета II типа.

Заедание проблем

За приступами ночного голода могут скрываться проблемы психоэмоционального характера. С помощью «набегов на холодильник» организм пытается справиться со стрессом, эмоциями или подавить одиночество.

Если подобные эпизоды повторяются постоянно, спросите себя: действительно ли вы голодны? Или проблема скрывается в чём-то ещё?