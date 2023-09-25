Россиян предупредили о проблемах со здоровьям из-за еды по ночам
«После 6 вечера есть нельзя», — один из самых популярных мифов о питании. Правило было актуально для наших прапрабабушек, которые ложились спать в десять, а то и в девять вечера. Современному человеку придерживаться такого распорядка питания совсем необязательно. Может ли любовь к ночным перекусам привести к ожирению? Какой ужин считать «поздним» и чем он бывает опасен? Рассказала Анна Летягина, эндокринолог, диетолог, нутрициолог «СМ-Клиники» в Санкт-Петербурге.
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Бессонница и утренние отёки
Во сне у человека замедляется работа большинства органов, в том числе — и пищеварительной системы. Пища медленно переваривается, и организму требуется больше времени на её полноценное усвоение. Это чревато целым рядом неприятных симптомов со стороны желудочно-кишечного тракта: вздутием живота, тяжестью в желудке, изжогой.
Дискомфорт в желудке запросто может стать причиной бессонницы. В результате на утро вы рискуете проснуться невыспавшимся, усталым, да ещё и с отёками.
Риск ожирения и сахарного диабета
Главное коварство ночных приёмов пищи в их негативном влиянии на вес и гормональный фон человека. Особенно это касается тех ужинов, где преобладает углеводистая пища. Такая еда перегружает поджелудочную железу и заставляет её вырабатывать больше инсулина.
Избыток этого гормона провоцирует образование жировой ткани и повышает риски развития инсулинорезистентности. А это состояние уже считается предвестником сахарного диабета II типа.
Заедание проблем
За приступами ночного голода могут скрываться проблемы психоэмоционального характера. С помощью «набегов на холодильник» организм пытается справиться со стрессом, эмоциями или подавить одиночество.
Если подобные эпизоды повторяются постоянно, спросите себя: действительно ли вы голодны? Или проблема скрывается в чём-то ещё?