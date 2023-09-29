Россиян предупредили о риске заразиться инфекцией от секс-игрушек
Подхватить неприятную болячку можно, если неправильно использовать и мыть секс-игрушки, рассказала дерматолог, венеролог DocMed Екатерина Кандинская. Несмотря на то что конкретным девайсом, как правило, пользуется очень ограниченное количество людей, а то и вовсе один, риск от этого не исчезает. Врач дала несколько советов, как не заразиться от секс-игрушки.
От секс-игрушек можно подхватить инфекции, преимущественно передающиеся половым путём (ИППП). Такое может случиться, если:
- игрушкой воспользуется больной человек;
- не обработать игрушку должным образом.
Можно заразиться, кстати, не только ИППП, но и другими инфекциями, такими как:
- бактериальный вагиноз,
- грибковые инфекции,
- лобковый педикулёз,
- чесотка.
Не думайте, что если игрушкой пользуетесь только вы, заразиться нельзя. Например, если у вас была какая-то болячка и вы не обрабатывали игрушку после использования, есть шанс повторно заболеть.
Впрочем, есть несколько правил, которые предотвращают риски. Например, никогда не используйте игрушку вагинально после анальной стимуляции.
А ещё обязательно обрабатывайте секс-игрушки. Если они сделаны из пористого материала (силикон, пирекс, АБС-пластик, стекло, нержавеющая сталь), достаточно просто помыть их водой с мылом.
Но если ваш девайс сделан из пористого материала (термопластичная резина, термопластичный эластомер, латекс, поливинилхлорид, резина), дополнительно к обработке водой и мылом стоит добавить презерватив, указала Кандинская. Даже если у вас с партнёром разные игрушки, всё равно использовать их лучше с защитой.