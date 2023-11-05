Россиян предупредили об опасности походов в баню
Баня — отличный способ провести время, особенно в холода. Русская парная, финская сауна, турецкий хаммам — можно выбрать что-то одно или испробовать их все по очереди. Ходить в баню можно с друзьями, всей семьёй или в гордом одиночестве. Главное условие — организм должен это выдержать. А то придётся потом уезжать из парилки на скорой. Подробнее о противопоказаниях к посещению бани рассказал основатель Школы банного мастерства Василий Ляхов.
По словам банщика, не стоит греться и париться людям с определёнными заболеваниями, в том числе неврологическими. Например, если у человека эпилепсия, во время приступа он может обжечься или травмироваться.
Также противопоказана парилка тем, у кого:
- поднялась температура;
- высокий риск образования тромбов;
- алкогольное опьянение;
- обострение любых хронических заболеваний, особенно язвенных — это может привести к внутреннему кровотечению;
- послеоперационный период, когда ткани срастаются — нагрев также может привести к кровотечению;
- есть незажившие раны.
В беседе с News.ru эксперт посоветовал быть аккуратнее в бане людям с варикозным расширением вен. А женщинам не стоит париться в период месячных, напомнил Ляхов.
Банщик добавил, что после серьёзных заболеваний и травм надо проконсультироваться с врачом по поводу нагрузок. После инсульта и инфаркта необходимо как минимум месяц «пожалеть себя». А после черепно-мозговых травм не стоит посещать парилку минимум год, рассказал специалист.
Также в баню нужно ходить с осторожностью людям с варикозным расширением вен, если есть риск образования тромбов. Надо сначала решить этот вопрос и уже потом бежать в парную.
А о том, полезна ли сауна после занятий спортом, можно почитать в этом материале.