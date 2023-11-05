Россиян предупредили об опасности походов в баню

По словам банщика, не стоит греться и париться людям с определёнными заболеваниями, в том числе неврологическими. Например, если у человека эпилепсия, во время приступа он может обжечься или травмироваться.

Также противопоказана парилка тем, у кого:

поднялась температура;

высокий риск образования тромбов;

алкогольное опьянение;

обострение любых хронических заболеваний, особенно язвенных — это может привести к внутреннему кровотечению;

послеоперационный период, когда ткани срастаются — нагрев также может привести к кровотечению;

есть незажившие раны.

В беседе с News.ru эксперт посоветовал быть аккуратнее в бане людям с варикозным расширением вен. А женщинам не стоит париться в период месячных, напомнил Ляхов.

Банщик добавил, что после серьёзных заболеваний и травм надо проконсультироваться с врачом по поводу нагрузок. После инсульта и инфаркта необходимо как минимум месяц «пожалеть себя». А после черепно-мозговых травм не стоит посещать парилку минимум год, рассказал специалист.

Также в баню нужно ходить с осторожностью людям с варикозным расширением вен, если есть риск образования тромбов. Надо сначала решить этот вопрос и уже потом бежать в парную.

А о том, полезна ли сауна после занятий спортом, можно почитать в этом материале.