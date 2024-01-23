Россиян предупредили об атаке «зомби-вирусов» из вечной мерзлоты

Что за «зомби-вирусы»

Французский генетик Жан-Мишель Клавери из университета Экс-Марсель рассказал, что сейчас учёные в основном ждут пандемии и эпидемии в южных регионах планеты, где тепло. Считается, что там может возникнуть какая-то болезнь, которая потом распространиться на север.

«При этом мало внимания уделялось вспышке, которая может возникнуть на крайнем севере, а затем распространиться на юг — и я считаю, что это ошибка. Там есть вирусы, которые могут заразить людей и вызвать новую вспышку заболевания », — предупредил учёный.

В 2014 году Клавери возглавлял группу исследователей, которые нашли во льдах Сибири живые вирусы, способные заражать одноклеточные организмы даже спустя тысячи лет консервации. Их стали называть «зомби-вирусами». Возраст одного образца вируса достигал 48 500 лет.

Могут ли «зомби-вирусы» заразить человека

«Вирусы, которые мы выделили, способны заражать только амёбы и не представляли риска для человека. Однако это не означает, что другие вирусы, которые сейчас заморожены в вечной мерзлоте, не могут вызывать болезни у людей. Мы идентифицировали геномные следы вирусов оспы и герпесвирусов — а это хорошо известные патогены для человека», — передала слова Клавери газета The Guardian.

Опасения Клавери разделяет и вирусолог Марион Купманс. По её словам, мы пока не знаем точно, что за микроорганизмы заперты во льдах вечной мерзлоты, но существует реальный риск, чтоодин из вирусов может спровоцировать вспышку заболевания, — например, древней формы полиомиелита**.

Ранее учёные в США забили тревогу из-за «зомби-болезнь» у оленей. Речь идёт о болезни хронического истощения (CWD), при которой инфекция поражает головной мозг животных и заставляет их медленно и мучительно умирать. Людям этот недуг тоже может передаваться.