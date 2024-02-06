Россиян предупредили об опасном «мясном клее» в магазинных продуктах

Организм человека сам вырабатывает трансглютаминазу, а в 1968 году учёные смогли получить её искусственным путём. С тех пор фермент и начали использовать в пищевой промышленности — в основном в мясной отрасли.

Но сейчас «мясной клей» запрещён в России, Великобритании, Швейцарии и многих других странах Европы. Но это не значит, что на прилавках российских магазинов вы не встретите продукты с этим ингредиентом.

«Выборочный контроль переработанных мясных и молочных продуктов показывает, что от 5 до 10% этих продуктов все-таки содержат трансглютаминазу », — рассказала Солнцева «Аргументам и фактам».

По её словам, такой подход даёт возможность производителям сэкономить и сделать из низкокачественного сырья внешне прилично выглядящий продукт.

Чем опасен «мясной клей»

Некоторые исследования показали, что избыток трансглютаминазы может спровоцировать непереносимость глютена. Число людей с этой особенностью растёт, и это связывают как раз с потреблением «мясного клея», отметила медик.

А ещё есть данные, что трансглютаминаза может увеличить риск воспалительных заболеваний кишечника и аутоиммунных заболеваний кожи.

Тем не менее однозначных доказательств, что «мясной клей» приносит вред, нет. По этой причине в США он разрешён. В России руководствуются другой логикой: нет доказательств полной безопасности добавки — нет и разрешения на использование в пищевой промышленности.

В каких продуктах бывает «мясной клей»

Трансглютаминаза соединяет белковые молекулы и аминокислоты. За это её и ценят. Производители могут добавлять добавку в следующе продукты:

колбасы и сосиски;

стейки и котлеты в ресторанах;

наггетсы;

творожные сырки;

йогурты;

хлебобулочные изделия (но в них «мясной клей» почти полностью разрушается при выпекании).

И всё же в продуктах встречаются добавки и поопаснее. Чего стоит только один краситель Е121. Это ядовитое вещество и канцероген, может вызывать рак и пагубно сказываться на работе органов дыхания и мочеполовой системе. Больше о самых смертоносных пищевых добавках можно узнать здесь.