Здоровье
Опубликовано 27 января 2024, 22:40
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Россиян предупредили об опасности эфирных масел при лечении простуды

В сезон простуд и гриппа против болезни все средства хороши, поэтому многие прибегают не к таблеткам и сиропам, а к более альтернативным и даже народным способам, например, эфирным маслам. Однако с их помощью можно легко ухудшить своё состояние. Почему так получается — химик Андрей Дорохов объяснил ниже. Спойлер — отрава за большие деньги.
Россиян предупредили об опасности эфирных масел при лечении простуды
© Kelly Sikkema / Unsplash

Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов, сперва нужно определить, натуральное эфирное масло перед вами или подделка.

Натуральное масло будет:

  • в флаконе из тёмного непрозрачного стекла;
  • в небольшом объёме — от 1 до 10 мл;
  • дорого стоить.

В составе натуральных эфирных масел есть не одна сотня компонентов, а в синтетическом их не больше 10. Мало того, что они сами по себе не полезны, так ещё более вредными они становятся, если начинают гореть в составе благовоний и похожих средств.

Но даже натуральные эфирные масла весьма опасны, особенно во время болезни. Из-за высокой концентрации веществ они могут вызвать отравление или ожог. Использовать их нужно строго по инструкции и под присмотром врача. Внутрь их принимать строго запрещено, а пожилым, детям и беременным не стоит с ними вообще не контактировать.

Эфирные масла лучше совсем не использовать при ингаляциях — толку будет ноль, а вот шанс получить трудноизлечимую масляную пневмонию — высоким. Что лучше добавлять в небулайзер и сколько этим дышать для большего эффекта — читайте здесь.

Автор:Ника Белова
Редакция
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