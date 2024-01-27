Россиян предупредили об опасности эфирных масел при лечении простуды

Как рассказал «Газете.Ru» доцент кафедры неорганической химии РТУ МИРЭА, кандидат химических наук Андрей Дорохов, сперва нужно определить, натуральное эфирное масло перед вами или подделка.

Натуральное масло будет:

в флаконе из тёмного непрозрачного стекла;

в небольшом объёме — от 1 до 10 мл;

дорого стоить.

В составе натуральных эфирных масел есть не одна сотня компонентов, а в синтетическом их не больше 10. Мало того, что они сами по себе не полезны, так ещё более вредными они становятся, если начинают гореть в составе благовоний и похожих средств.

Но даже натуральные эфирные масла весьма опасны, особенно во время болезни. Из-за высокой концентрации веществ они могут вызвать отравление или ожог. Использовать их нужно строго по инструкции и под присмотром врача. Внутрь их принимать строго запрещено, а пожилым, детям и беременным не стоит с ними вообще не контактировать.

Эфирные масла лучше совсем не использовать при ингаляциях — толку будет ноль, а вот шанс получить трудноизлечимую масляную пневмонию — высоким. Что лучше добавлять в небулайзер и сколько этим дышать для большего эффекта — читайте здесь.