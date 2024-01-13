Россиян предупредили об опасности сна в линзах и ношения многоразовых

Специалист рассказал о том, что выяснили американские учёные: сон в линзах может в восемь раз увеличить риск инфекции глаз. А неровности на линзе, оставленные на ней ногтем, могут повредить роговицу.

Кроме этого, он напомнил о том, почему одноразовый вариант безопаснее многоразового. Опять же благодаря исследованию стало ясно, что линзы, которые меняют раз в месяц, почти в четыре раза чаще приводят к акантомебному кератиту. Это угрожающая зрению инфекция роговицы, которая развивается при попадании в глаза амёб.

Кварц порекомендовал не мыть многоразовые линзы под водопроводной водой.

«Я видел случаи, когда это приводило к тяжелому рубцеванию роговицы, слепоте, пересадке роговицы и даже удалению глаза», — рассказал он.

Подробнее о том, чем грозит глазам сон в линзах, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.