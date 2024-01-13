Россиян предупредили об опасности сна в линзах и ношения многоразовых
Глаза — и так один из чувствительных органов человека, поэтому эксперименты с ним могут закончиться весьма плачевно. Тем более с контактными линзами — носить их нужно, не забывая о времени, а спать в них — чистое преступление. Врач-офтальмолог Джефф Кварц в беседе с британской газетой Daily Mail напомнила, чем это грозит и как правильно обращаться с многоразовыми линзами.
Специалист рассказал о том, что выяснили американские учёные: сон в линзах может в восемь раз увеличить риск инфекции глаз. А неровности на линзе, оставленные на ней ногтем, могут повредить роговицу.
Кроме этого, он напомнил о том, почему одноразовый вариант безопаснее многоразового. Опять же благодаря исследованию стало ясно, что линзы, которые меняют раз в месяц, почти в четыре раза чаще приводят к акантомебному кератиту. Это угрожающая зрению инфекция роговицы, которая развивается при попадании в глаза амёб.
Кварц порекомендовал не мыть многоразовые линзы под водопроводной водой.
«Я видел случаи, когда это приводило к тяжелому рубцеванию роговицы, слепоте, пересадке роговицы и даже удалению глаза», — рассказал он.
Подробнее о том, чем грозит глазам сон в линзах, рассказала врач-офтальмолог Татьяна Шилова.