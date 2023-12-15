Россиян предупредили о смертельной опасности тренировок со жвачкой
В жевательной резинке, конечно, есть некоторая практическая польза — например, во время приготовления еды для застолья она может спасти от того, чтобы всего не напробоваться. Но для здоровья это не очень хорошо, а может быть и опасно для жизни. Риск увеличивается во время тренировок, рассказала News.ru врач-терапевт Анастасия Тимощенко.
По словам врача, тренироваться со жвачкой во рту недопустимо. Во-первых, при жевании сбивается дыхание, из-за этого при интенсивных занятиях растёт нагрузка на организм.
Во-вторых, желание пожевать вполне способно закончиться очень плачевно. Например, при интенсивных занятиях и во время спаррингов. Есть большая вероятность, что жвачка попадёт в дыхательные пути — в итоге сначала произойдёт асфиксия, а потом смерть.
Жевательными резинками вообще лучше не увлекаться. Она безопасна лишь три минуты, рассказала врач стоматолог-терапевт и пародонтолог Елена Мартынова.