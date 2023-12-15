Россиян предупредили о смертельной опасности тренировок со жвачкой

По словам врача, тренироваться со жвачкой во рту недопустимо. Во-первых, при жевании сбивается дыхание, из-за этого при интенсивных занятиях растёт нагрузка на организм.

Во-вторых, желание пожевать вполне способно закончиться очень плачевно. Например, при интенсивных занятиях и во время спаррингов. Есть большая вероятность, что жвачка попадёт в дыхательные пути — в итоге сначала произойдёт асфиксия, а потом смерть.

Жевательными резинками вообще лучше не увлекаться. Она безопасна лишь три минуты, рассказала врач стоматолог-терапевт и пародонтолог Елена Мартынова.