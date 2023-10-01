Здоровье
01:30, 01 октября 2023
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Россиян предупредили об опасных последствиях сна в дневных линзах

Беспечность в отношении контактных линз может дорого обойтись человеку, который их носит. И речь тут не о деньгах. Как объяснила врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова, из-за неграмотного ношения линз может произойти расплавление роговицы. Процесс этот идёт быстро, поэтому можно не успеть оглянуться, как уже глаза и нет. Дело нескольких часов.

Россиян предупредили об опасных последствиях сна в дневных линзах
© Freepik/freepik

Почему нельзя спать в дневных контактных линзах

Врач-офтальмолог подробно объяснила, к каким последствиям может привести сон в линзах.

  • Воспаления из-за бактериальной инфекции могут обернуться стойким снижением остроты зрения и даже потерей глаза.

«Причём расплавление роговицы может произойти в самые кратчайшие сроки, буквально за несколько часов человек может потерять глаз из-за ношения контактных линз», — сказала Шилова.

  • Вирусные и грибковые инфекции могут пройти через появившиеся на роговице глаза царапины. Под линзой очень комфортно микроорганизмам — тепло, есть влага и питательная среда.

  • Нарушение роговицы. Из-за недостатка кислорода происходит гипоксия роговицы: могут быть отёки и необратимые изменения в структуре роговицы, которые приведут к её дегенерации. А уже она опасна стойким снижением остроты зрения, которое может потребовать пересадки роговицы.

  • Раздражение из-за трения неподвижной линзы между веком и роговицей.

  • Ухудшение качества слезы. Следствие — сухость, раздражение глаз, стойкий синдром сухого глаза, который лечат хирургически.

  • Аллергия к продуктам жизнедеятельности, которые накапливаются на линзе, в результате снижения доступа кислорода и накопления белков.

  • Снижение чувствительности роговицы: глаз перестанет адекватно ощущать раздражители, в том числе инородные тела на поверхности роговицы.

  • Папиллярный гигантоклеточный конъюнктивит (воспалительное иммунное заболевание конъюнктива).

  • Нарушение адаптации к темноте.

  • Изменение на клеточном слое с внутренней стороны роговицы.

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