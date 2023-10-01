Россиян предупредили об опасных последствиях сна в дневных линзах
Беспечность в отношении контактных линз может дорого обойтись человеку, который их носит. И речь тут не о деньгах. Как объяснила врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова, из-за неграмотного ношения линз может произойти расплавление роговицы. Процесс этот идёт быстро, поэтому можно не успеть оглянуться, как уже глаза и нет. Дело нескольких часов.
Почему нельзя спать в дневных контактных линзах
Врач-офтальмолог подробно объяснила, к каким последствиям может привести сон в линзах.
- Воспаления из-за бактериальной инфекции могут обернуться стойким снижением остроты зрения и даже потерей глаза.
«Причём расплавление роговицы может произойти в самые кратчайшие сроки, буквально за несколько часов человек может потерять глаз из-за ношения контактных линз», — сказала Шилова.
Вирусные и грибковые инфекции могут пройти через появившиеся на роговице глаза царапины. Под линзой очень комфортно микроорганизмам — тепло, есть влага и питательная среда.
Нарушение роговицы. Из-за недостатка кислорода происходит гипоксия роговицы: могут быть отёки и необратимые изменения в структуре роговицы, которые приведут к её дегенерации. А уже она опасна стойким снижением остроты зрения, которое может потребовать пересадки роговицы.
Раздражение из-за трения неподвижной линзы между веком и роговицей.
Ухудшение качества слезы. Следствие — сухость, раздражение глаз, стойкий синдром сухого глаза, который лечат хирургически.
Аллергия к продуктам жизнедеятельности, которые накапливаются на линзе, в результате снижения доступа кислорода и накопления белков.
Снижение чувствительности роговицы: глаз перестанет адекватно ощущать раздражители, в том числе инородные тела на поверхности роговицы.
Папиллярный гигантоклеточный конъюнктивит (воспалительное иммунное заболевание конъюнктива).
Нарушение адаптации к темноте.
Изменение на клеточном слое с внутренней стороны роговицы.