Россиян предупредили об опасных последствиях сна в дневных линзах

Беспечность в отношении контактных линз может дорого обойтись человеку, который их носит. И речь тут не о деньгах. Как объяснила врач-офтальмолог, профессор Татьяна Шилова, из-за неграмотного ношения линз может произойти расплавление роговицы. Процесс этот идёт быстро, поэтому можно не успеть оглянуться, как уже глаза и нет. Дело нескольких часов.