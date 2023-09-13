Россиян приготовили к мощной магнитной буре. Как от неё защититься

Почему появляются магнитные бури

Свет от солнца и солнечный ветер влияют на магнитное поле Земли на полюсах и экваторе. Это нормально. Но на солнце время от времени из-за горения водорода происходят вспышки. В результате выделяет очень много энергии, возрастает рентгеновское и ультрафиолетового излучение. Появляются ударные волны, которые «бьют» по магнитному полю Земли.

Эти «удары» усиливают электрические токи на поверхности магнитосферы, объяснил в беседе с «Доктором Питером» доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук Вячеслав Кирчанов.

Магнитные бури опасны?

Человек состоит из атомов. При атомах появляются свободные электроны. Магнитные бури заставляют их двигаться в сторону усиленного магнитного поля Земли. Считается, что это ухудшает общее состояние метеозависимого человека. Появляются следующие симптомы:

слабость,

снижение тонуса организма,

скачки артериального давления,

головная боль.

На самочувствии здоровых людей магнитные бури практически никак не сказываются, считает врач-терапевт Татьяна Романенко. Но бывает эффект самовнушения: человек убеждает сам себя в том, что ему становится плохо во время магнитных бурь.

Так что, если раньше вы от погодных перемен не страдали, но с недавних пор внезапно начали — это повод обратиться к врачу. Дело может быть в серьёзной болезни.

Магнитные бури влияют не только на человека, а на вообще любую биомассу, в том числе на микробы. Вызывая изменения в атмосфере, буря может даже поспособствовать распространению какого-либо вируса, а может и уничтожить его, говорят физики.

Можно ли защититься от магнитной бури

Люди пока не способны никак повлиять на магнитные бури или свести на нет их влияние. Мы не можем контролировать процессы, которые происходят непосредственно на Солнце и в ядре Земли.

«Поэтому людям, чувствительным к погодным переменам, стоит быть осторожнее и следить за прогнозами синоптиков», — сказал доцент кафедры прикладной физики Пермского Политеха, кандидат физико-математических наук Эргаш Нуруллаев.

Зато можно позаботиться о своей технике. Ведь буря может вывести из строя различные электроприборы. Поэтому специалисты советуют хотя бы на время отключать важные электроприборы от питания.

Какие напитки вредны при магнитных бурях

Врач-терапевт, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин советует на время мощных магнитных бурь ограничить потребление стимулирующих напитков: чая, кофе и алкоголя. Они все нагружают сердечно-сосудистую систему, а кофе к тому же выводит жидкость из организма.

А ещё навредить может соль. Она задерживает жидкость, из-за чего и так повышенная нагрузка на сердце увеличивается ещё сильнее. Врач рекомендует также на время магнитных бурь отказаться копчёностей и консервов.