Россиян ждёт магнитная буря 24 сентября. Мигреники, держитесь

Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи. Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.

Помимо перебоев в радиосвязи, во время магнитной бури могут произойти перебои в подаче электроэнергии, нарушение работы сетей операторов мобильной связи и так далее.

Есть даже научные подтверждения влияния магнитных бурь на человека. Так, российские ученые установили, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера заявили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.

Чтобы не столкнуться с негативными последствиями магнитных бурь, по возможности специалисты советуют достаточно выспаться: недосып может ухудшить ваше состояние. Так что в воскресенье как раз можно позволить себе спать до победного. Постарайтесь не планировать тяжёлых тренировок.

Если у вас есть хронические болезни и вы должны принимать определенные препараты, лучше запаситесь лекарствами. На эти дни лучше отказаться от тяжёлой пищи и алкоголя. Проветривайте помещения и одевайтесь по погоде.

И позаботьтесь о своей технике. Ведь буря может вывести из строя различные электроприборы. Поэтому специалисты советуют хотя бы на время отключать важные электроприборы от питания.