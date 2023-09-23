Россиян ждёт магнитная буря 24 сентября. Мигреники, держитесь
Согласно прогнозу Лаборатории солнечной астрономии, 24 сентября на Землю обрушится магнитная буря. В этот день прогнозируется магнитная буря класса G-1 — слабая магнитная буря, но метеозависимых могут её прочувствовать. Это третья магнитная буря в сентябре. Заденет и россиян, так что вероятно, что половина людей проведёт свой выходной в горизонтальном положении, держась за голову.
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Магнитные бури могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей и работе систем навигации и связи. Наиболее остро влияние магнитных бурь ощущают люди с заболеваниями сердечно-сосудистой, нервной и дыхательной системы, опорно-двигательного аппарата, маленькие дети, пожилые люди, беременные женщины.
Помимо перебоев в радиосвязи, во время магнитной бури могут произойти перебои в подаче электроэнергии, нарушение работы сетей операторов мобильной связи и так далее.
Есть даже научные подтверждения влияния магнитных бурь на человека. Так, российские ученые установили, что магнитные бури могут влиять на свертываемость крови, а их коллеги из Университета Манчестера заявили, что магнитные бури, низкое давление, влажность и ветер усиливают хроническую боль.
Чтобы не столкнуться с негативными последствиями магнитных бурь, по возможности специалисты советуют достаточно выспаться: недосып может ухудшить ваше состояние. Так что в воскресенье как раз можно позволить себе спать до победного. Постарайтесь не планировать тяжёлых тренировок.
Если у вас есть хронические болезни и вы должны принимать определенные препараты, лучше запаситесь лекарствами. На эти дни лучше отказаться от тяжёлой пищи и алкоголя. Проветривайте помещения и одевайтесь по погоде.
И позаботьтесь о своей технике. Ведь буря может вывести из строя различные электроприборы. Поэтому специалисты советуют хотя бы на время отключать важные электроприборы от питания.