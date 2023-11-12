Россиянам дали советы, как защититься от магнитных бурь. Под угрозой не только сердце
Ноябрь будет непростым для тех, кто чувствует себя зависимым от метеоусловий — впереди целая череда магнитных бурь разной мощности. Имейте в виду, что магнитные бури влияют не только на сосуды, но и на надпочечники. Они могут начать выбрасывать в кровь большое количество гормона стресса адреналина, предупредила врач-диетолог Людмила Денисенко. Что с этим делать?
Из-за выброса адреналина человек становится раздражительным, теряет работоспособность, у него ухудшается внимание, могут начаться проблемы с пищеварением и появиться озноб.
Избежать такого сценария можно, если заранее позаботиться о себе. В частности, настроить правильный рацион, сказала Денисенко «Медикфоруму». Вот конкретные советы, что делать:
- питаться часто, но небольшими порциями, чтобы переполненный желудок не нагружал сердце;
- убрать из рациона жирное и жареное, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на поджелудочную железу и желчный пузырь, которые и так усиленно «пашут» из-за выброса адреналина и кортизола в кровь;
- вместо крепкого кофе пейте травяные чаи, максимум — чашка хорошего кофе с утра;
- принимайте витамины: группы В (для нервов), С (для сосудов), D3 (для иммунитета) и омега-3 (для мозга);
- включите в рацион богатые важными витаминами болгарский перец, чёрную смородину, цитрусовые, облепиху, морковь, яйца, сливочное масло, икру, говяжью печень;
- откажитесь от алкоголя.
А ещё во время магнитных бурь особенно важен сон. Если вам не спится, можно принять мягкое растительное снотворное, посоветовала врач.
Защититься в период магнитных бурь помогает не только правильное питание. Вот какие ещё техники пригодятся.