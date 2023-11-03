Россиянам напомнили, как часто нужно менять зубную щётку
Зубная щётка — та вещь, которая есть у каждого человека, и все знают, зачем она нужна. Но вот сколько ей можно пользоваться… Одни считают, что купить новую нужно, когда щетинки слегка изменятся, другие же чистят старой, пока она совсем не потеряет свой нормальный вид. Среднее между этим — два-три месяца. Именно столько времени одной и той же щёткой рекомендуют пользоваться специалисты «Медси».
По их словам, любая зубная щётка довольно быстро изнашивается: щетинки ломаются, изгибаются в разные стороны, появляются микротрещины, в которых скапливаются болезнетворные бактерии. Всё это приводит к тому, что дёсны травмируются, а чистка зубов становится некачественной.
Так что обновлять щётку нужно каждые 2–3 месяца. И исключение — если вы болели стоматитом, гингивитом или простудой: в этом случае начните пользоваться другой сразу после выздоровления.
А нужно ли менять зубную пасту? Врач-стоматолог, клиники «Белая радуга» Дарья Тараткина считает, что да. По её словам, микроорганизмы в полости рта способны адаптироваться к одной пасте, и тогда её использование будет бесполезным.