Россиянам напомнили, как часто нужно менять зубную щётку

По их словам, любая зубная щётка довольно быстро изнашивается: щетинки ломаются, изгибаются в разные стороны, появляются микротрещины, в которых скапливаются болезнетворные бактерии. Всё это приводит к тому, что дёсны травмируются, а чистка зубов становится некачественной.

Так что обновлять щётку нужно каждые 2–3 месяца. И исключение — если вы болели стоматитом, гингивитом или простудой: в этом случае начните пользоваться другой сразу после выздоровления.

А нужно ли менять зубную пасту? Врач-стоматолог, клиники «Белая радуга» Дарья Тараткина считает, что да. По её словам, микроорганизмы в полости рта способны адаптироваться к одной пасте, и тогда её использование будет бесполезным.