Здоровье
10:00, 26 ноября 2023
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Россиянам напомнили, как защитить себя от вирусов. Правила ведь элементарные

В сезон холодов иммунитет крепостью радует не всегда, а вот вирусы и инфекции то и дело атакуют. Причём уберечь себя от болезней не так-то уж и просто: кто-то каждый день ездит на метро в час-пик, а кто-то постоянно контактирует с кучей коллег на работе. О том, какие простые правила помогут снизить риск подхватить ОРВИ, «Газете. Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова.

Россиянам напомнили, как защитить себя от вирусов. Правила ведь элементарные
© Brittany Colette / Unsplash

По словам эксперта, каждый год в осенне-зимний период люди сталкиваются с аденовирусной, риновирусной и другими инфекциями. Обычно сама ОРВИ — это микс возбудителей, который к тому же оказывается часто ещё и очень заразным.

Защитить себя от инфекций в современном мире сложно, говорит врач. Всё потому, что многие испытывают стресс, плохо питаются, имеют вредные привычки и неконтролируемые хронические болячки. Помочь могут самые простые меры профилактики:

  • личная гигиена;
  • регулярное мытьё рук;
  • проветривание помещения;
  • регулярная влажная уборка.

Также не стоит допускать переохлаждения. При этом важно заниматься спортом, полноценно отдыхать и высыпаться. Кроме того, врач рекомендует налегать не на витамин С, а на белок.

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