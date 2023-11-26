Россиянам напомнили, как защитить себя от вирусов. Правила ведь элементарные

По словам эксперта, каждый год в осенне-зимний период люди сталкиваются с аденовирусной, риновирусной и другими инфекциями. Обычно сама ОРВИ — это микс возбудителей, который к тому же оказывается часто ещё и очень заразным.

Защитить себя от инфекций в современном мире сложно, говорит врач. Всё потому, что многие испытывают стресс, плохо питаются, имеют вредные привычки и неконтролируемые хронические болячки. Помочь могут самые простые меры профилактики:

личная гигиена;

регулярное мытьё рук;

проветривание помещения;

регулярная влажная уборка.

Также не стоит допускать переохлаждения. При этом важно заниматься спортом, полноценно отдыхать и высыпаться. Кроме того, врач рекомендует налегать не на витамин С, а на белок.

О том, какие фрукты помогут справиться с простудой, «Секрет» рассказал тут.