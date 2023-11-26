Россиянам напомнили, как защитить себя от вирусов. Правила ведь элементарные
В сезон холодов иммунитет крепостью радует не всегда, а вот вирусы и инфекции то и дело атакуют. Причём уберечь себя от болезней не так-то уж и просто: кто-то каждый день ездит на метро в час-пик, а кто-то постоянно контактирует с кучей коллег на работе. О том, какие простые правила помогут снизить риск подхватить ОРВИ, «Газете. Ru» рассказала врач-терапевт BestDoctor Дарья Мифтахова.
По словам эксперта, каждый год в осенне-зимний период люди сталкиваются с аденовирусной, риновирусной и другими инфекциями. Обычно сама ОРВИ — это микс возбудителей, который к тому же оказывается часто ещё и очень заразным.
Защитить себя от инфекций в современном мире сложно, говорит врач. Всё потому, что многие испытывают стресс, плохо питаются, имеют вредные привычки и неконтролируемые хронические болячки. Помочь могут самые простые меры профилактики:
- личная гигиена;
- регулярное мытьё рук;
- проветривание помещения;
- регулярная влажная уборка.
Также не стоит допускать переохлаждения. При этом важно заниматься спортом, полноценно отдыхать и высыпаться. Кроме того, врач рекомендует налегать не на витамин С, а на белок.
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