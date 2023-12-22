Россиянам напомнили о вреде майонеза. Не увлекайтесь
Многие россияне и так каждый день едят майонез, а на новогодние праздники его требуется гораздо больше — на одни только салаты сколько нужно. При этом этот продукт далеко не лёгкий, со своими минусами, а в больших количествах вред ещё сильнее. Подробнее об этом «Ленте.ру» рассказала врач-терапевт медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Лепилова.
Начнём с состава: в майонезе много растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса или лимонного сока, соли и сахара.
Специалист объяснила, что если есть майонез, не обращая внимания на его объёмы, можно столкнуться с ранним старением, воспалением в организме и сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Плюс в этом соусе очень много насыщенных жиров, которые в больших количествах могут привести к повышению уровня «плохого холестерина» в крови и развитию атеросклероза. А ещё в майонезе содержатся сахар и соль, способствующие набору лишнего веса, добавила терапевт.
Если же есть этот продукт в меру, то он не так страшен, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора организации «Здоровое питание» Алексей Кабанов. При этом важно, чтобы он был натуральным и качественным, лучше всего — домашним.