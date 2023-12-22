Россиянам напомнили о вреде майонеза. Не увлекайтесь

Начнём с состава: в майонезе много растительного масла, яичных желтков, горчицы, уксуса или лимонного сока, соли и сахара.

Специалист объяснила, что если есть майонез, не обращая внимания на его объёмы, можно столкнуться с ранним старением, воспалением в организме и сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Плюс в этом соусе очень много насыщенных жиров, которые в больших количествах могут привести к повышению уровня «плохого холестерина» в крови и развитию атеросклероза. А ещё в майонезе содержатся сахар и соль, способствующие набору лишнего веса, добавила терапевт.

Если же есть этот продукт в меру, то он не так страшен, рассказал диетолог-консультант, заместитель директора организации «Здоровое питание» Алексей Кабанов. При этом важно, чтобы он был натуральным и качественным, лучше всего — домашним.