Россиянам назвали 4 самых полезных сыра

«У сыров достаточно много полезных свойств, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы. Они содержат витамин D, большое количество кальция, поэтому сыр укрепляет кости, повышает иммунитет», — пояснила эксперт.

Диетолог отметила, что моцарелла делается из буйволиного молока и подходит тем, кто сидит на диетах, благодаря низкому содержанию калорий. В сыре содержится триптофан, витамин В12, кальций и фосфор. Моцареллу советуют есть при анемии и недостатке белка.

А фету лучше выбирать с меньшим содержанием соли. Она полезна для укрепления костей и зубов, подходит при непереносимости лактозы и богата железом, минералами, магнием и калием.

Козий сыр отлично подойдет для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Он тоже богат полезными витаминами и минералами, железом, магнием, калием.

Из выдержанных сыров диетолог рекомендует пармезан. В нем есть аминокислоты, фосфор и изовалерьяновая кислота, которая помогает успокоиться и обладает противосудорожным действием.