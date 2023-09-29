Россиянам назвали 4 самых полезных сыра
Сыр — это уникальный продукт, способный улучшить настроение и украсить любой праздничный стол. Он ценится прежде всего за содержание белка, который наиболее полно усваивается организмом. Наиболее полезные виды сыров — моцарелла, пармезан, фета и козий. Именно эти сыры богаты необходимыми витаминами, аминокислотами и микроэлементами, рассказала диетолог Ирина Писарева в беседе с «Газетой.ru».
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«У сыров достаточно много полезных свойств, которые улучшают действие сердечно-сосудистой системы. Они содержат витамин D, большое количество кальция, поэтому сыр укрепляет кости, повышает иммунитет», — пояснила эксперт.
Диетолог отметила, что моцарелла делается из буйволиного молока и подходит тем, кто сидит на диетах, благодаря низкому содержанию калорий. В сыре содержится триптофан, витамин В12, кальций и фосфор. Моцареллу советуют есть при анемии и недостатке белка.
А фету лучше выбирать с меньшим содержанием соли. Она полезна для укрепления костей и зубов, подходит при непереносимости лактозы и богата железом, минералами, магнием и калием.
Козий сыр отлично подойдет для тех, у кого есть непереносимость лактозы. Он тоже богат полезными витаминами и минералами, железом, магнием, калием.
Из выдержанных сыров диетолог рекомендует пармезан. В нем есть аминокислоты, фосфор и изовалерьяновая кислота, которая помогает успокоиться и обладает противосудорожным действием.