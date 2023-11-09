Россиянам назвали 5 способов избавиться от храпа. Придётся прокачать язык

Универсального способа раз и навсегда перестать храпеть нет. Всё зависит от причины храпа и индивидуальных особенностей человека. Кто-то храпит из-за лишнего веса, а у кого-то просто слишком слабые мышцы языка.

Издание RuNews24 привело 5 общих рекомендаций медиков, которым нужно следовать при наличии храпа:

бросьте курить и пить спиртное;

старайтесь спать на боку;

приведите вес в норму;

тренируйте мышцы языка и мягкого нёба. Помогут в этом специальные логопедические упражнения;

спите на ортопедической подушке. На ней голова всегда будет в правильном положении, независимо от позы сна.

Легче всего из этого — просто спать на боку. Но подчеркнём, что это не способ вылечить храп, а просто временная мера. На боку спать полезно, например, в поезде или в гостях. Подробнее о причинах возникновения храпа и его последствиях мы рассказывали здесь.