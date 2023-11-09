Россиянам назвали 5 способов избавиться от храпа. Придётся прокачать язык
Как минимум 30% взрослых людей во всём мире храпят. Раздражающий звук вредит не только храпящему: одно исследование показало, что партнёры храпунов просыпаются до 21 раза в час. В другом исследовании говорится, что сон с храпящим человеком может повысить давление, а также снизить либидо. Но от храпа можно полностью избавиться, стоит лишь отказаться от вредных привычек, натренировать мышцы языка и сбросить лишний вес.
Универсального способа раз и навсегда перестать храпеть нет. Всё зависит от причины храпа и индивидуальных особенностей человека. Кто-то храпит из-за лишнего веса, а у кого-то просто слишком слабые мышцы языка.
Издание RuNews24 привело 5 общих рекомендаций медиков, которым нужно следовать при наличии храпа:
- бросьте курить и пить спиртное;
- старайтесь спать на боку;
- приведите вес в норму;
- тренируйте мышцы языка и мягкого нёба. Помогут в этом специальные логопедические упражнения;
- спите на ортопедической подушке. На ней голова всегда будет в правильном положении, независимо от позы сна.
Легче всего из этого — просто спать на боку. Но подчеркнём, что это не способ вылечить храп, а просто временная мера. На боку спать полезно, например, в поезде или в гостях. Подробнее о причинах возникновения храпа и его последствиях мы рассказывали здесь.