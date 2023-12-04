Россиянам перечислили способы навсегда забыть о боли в шее

Причины напряжения и боли в шее

Чаще всего боль в шее возникает непосредственно из-за мышечного напряжения. А напряжение может появиться по следующим причинам:

Неудобная подушка для сна . Из-за неподходящего изделия мышцы шеи пребывают в постоянном напряжении, что приводит к головным и мышечным болям.

Сидячая работа за компьютером . Из-за вглядывания в монитор и постоянно напряжённой шеи со временем может развиться болевой синдром.

Тесная одежда . Из-за постоянного дискомфорта мышцы остаются напряжёнными, к тому же тесная одежда сдавливает сосуды и нарушает кровообращение.

Переохлаждение. Это ещё называют словом «продуло». Боль возникает из-за того, что мышцы, окоченевшие от холода, были травмированы резким движением, образовались микроразрывы и воспаление.

Хорошие новости: во всех случаях состояние можно облегчить без приёма таблеток и использования мазей. Единственное исключение — переохлаждение. В этом случае лучше сразу обратиться за помощью к ортопеду-травматологу, так как при отсутствии должного лечения воспаление может усугубиться и вызвать неприятные осложнения.

Что поможет расслабить мышцы шеи

Некоторые из этих способов можно применить, не вставая с рабочего кресла. Какие-то потребуют дополнительных усилий, но при регулярном выполнении позволят полностью забыть о болях в шее.

Комплекс упражнений для расслабления шеи

Подышите . На вдохе напрягите тело, на выдохе полностью расслабьтесь — и так пару минут.

Наклоните голову . Наклоны головы в сторону помогут размять и растянуть мышцы. Поочерёдно наклоняйте голову сначала вперёд, потом в стороны и назад. Выполняйте упражнение без резких движений, не пытайтесь достать ухом до плеча: наклоняйте голову до ощущения лёгкого натяжения с противоположной стороны шеи. Повторите 10 раз.

Повращайте головой . Сначала 5 вращений влево, затем 5 вращений вправо. Выполняйте упражнение медленно, без резких движений.

Заведите руки за голову. Начните с правой: поднимите руку, согните в локте и попробуйте достать ладонью до правой лопатки. Затем задержитесь на 30 секунд. Повторить с левой рукой.

Такую гимнастику можно выполнять, не вставая с рабочего места. Достаточно выделить пять минут на небольшой перерыв.

Среди других способов расслабить мышцы врач назвала массаж, тейпирование, сауну и плавание.