Россиянам назвали 5 способов не угробить здоровье на работе

Чтобы серьёзно пострадать на производстве, не обязательно укладывать асфальт или стоять у станка — работа за компьютером может быть такой же опасной. Какие сложности подстерегают офисного сотрудника?

Сухой воздух вызывает шелушение кожи, першение в горле и в итоге приводит к болезням из-за сниженного иммунитета. Для кожи подойдут кремы и термальная вода, а для слизистых — увлажняющие капли. А ещё нужно пить больше воды. Нехватка кислорода приводит к головным болям, ослаблению концентрации и внимания и снижению КПД, бессоннице, снижению иммунитета, обострению хронических заболеваний. Чтобы этого избежать — почаще проветривайте помещение и выходите погулять. Неправильное питание или вообще его отсутствие в итоге может закончиться проблемами с ЖКТ и лишним весом. Нужно брать с собой контейнеры с едой и полезные перекусы. Проблемы со зрением из-за постоянной работы за компьютером приводят в том числе к синдрому сухого глаза, головной боли и головокружению. Чтобы снизить вероятность такого исхода, держите монитор в 45 см от лица, не поворачивайте его к окну и в тёмное время суток включайте свет. А ещё поможет гимнастика для глаз. Сидячий образ жизни, да ещё постоянно в какой-то позе «зю» может закончиться лишним весом и нервным напряжением. Не допустить этого можно, выделяя каждый час по 5 минут на быструю разминку или самомассаж, в обед можно пройтись, а после работы — рвануть в зал.

Надо понимать, что все эти опасности поджидают человечка не только в офисе, но и дома, если он работает на удалёнке.

Есть новости и для тех, что использует перерыв, чтобы сгонять за кофе — заодно подкрепиться и ноги размять. Так лучше не делать, потому что кофе навынос тоже может быть не очень полезным. Диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова рассказала, в чём вообще кроется проблема.