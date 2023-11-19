Россиянам назвали 6 приятных изменений в организме, которые подарит зелёный чай

Полезные свойства чая

1. Улучшает состояние кожи Учёные считают, что полифенолы в зелёном чае помогают защитить кожу от солнца, а также справиться с некоторыми кожными заболеваниями. У любителей почаёвничать становится меньше высыпаний и чёрных точек (комедонов), а также улучшается состояние при розацеа.

2. Снижает риск развития рака

Согласно исследованиям, полифенолы и другие биологически активные соединения в чае могут предотвратить развитие онкологических заболеваний. Они помогают защищать здоровые клетки от мутаций, вызывающих рак.

3. Усиливает работу мозга

Согласно одному исследованию, люди, получавшие добавку с экстрактом зелёного чая и L-теанином (он присутствует в чае), почувствовали улучшение когнитивных функций — памяти и внимания.

4. Предотвращает развитие диабета

Чай помогает снизить уровень сахара в крови, а значит, предотвращает развитие сахарного диабета второго типа (приобретённого). Всё благодаря тому, что напиток повышает чувствительность клеток к инсулину, который и поддерживает нормальный уровень сахара, сообщил «Доктор Питер».

5. Улучшает здоровье сердца

Зелёный чай повышает уровень «хорошего» холестерина, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, как показали японские учёные, употребление более пяти чашек зелёного чая в день снижает на четверть риск смерти от инфаркта или инсульта.

6. Снижает тревожность Благодаря L-теанину, который содержится в зелёном чае, человеку проще сосредоточиться на каком-то деле. Также эта аминокислота может уменьшить беспокойство, увеличивая выработку дофамина и позволяя избавиться от стресса.

А если хотите узнать об опасной стороне чая, то вам сюда.