Россиянам назвали 6 приятных изменений в организме, которые подарит зелёный чай
Хоть чёрный, хоть зелёный чай делают из одного и того же растения. Это камелия китайская, или Camellia sinensis по-латыни. Отличие кроется в способе сушки листьев. При производстве зелёного чая их сразу пропаривают, что предотвращает ферментацию и сохраняет цвет. Полезных свойств у чая великое множество. Вот список приятных изменений, которые происходят в организме благодаря зелёному чаю.
Полезные свойства чая
1. Улучшает состояние кожи Учёные считают, что полифенолы в зелёном чае помогают защитить кожу от солнца, а также справиться с некоторыми кожными заболеваниями. У любителей почаёвничать становится меньше высыпаний и чёрных точек (комедонов), а также улучшается состояние при розацеа.
2. Снижает риск развития рака
Согласно исследованиям, полифенолы и другие биологически активные соединения в чае могут предотвратить развитие онкологических заболеваний. Они помогают защищать здоровые клетки от мутаций, вызывающих рак.
3. Усиливает работу мозга
Согласно одному исследованию, люди, получавшие добавку с экстрактом зелёного чая и L-теанином (он присутствует в чае), почувствовали улучшение когнитивных функций — памяти и внимания.
4. Предотвращает развитие диабета
Чай помогает снизить уровень сахара в крови, а значит, предотвращает развитие сахарного диабета второго типа (приобретённого). Всё благодаря тому, что напиток повышает чувствительность клеток к инсулину, который и поддерживает нормальный уровень сахара, сообщил «Доктор Питер».
5. Улучшает здоровье сердца
Зелёный чай повышает уровень «хорошего» холестерина, что важно для здоровья сердечно-сосудистой системы. Кроме того, как показали японские учёные, употребление более пяти чашек зелёного чая в день снижает на четверть риск смерти от инфаркта или инсульта.
6. Снижает тревожность Благодаря L-теанину, который содержится в зелёном чае, человеку проще сосредоточиться на каком-то деле. Также эта аминокислота может уменьшить беспокойство, увеличивая выработку дофамина и позволяя избавиться от стресса.
А если хотите узнать об опасной стороне чая, то вам сюда.