Россиянам назвали бесплатный способ выявить рак на ранней стадии

По его словам, скрининг проводится с помощью различных методов, в зависимости от вида рака. Среди них — мазок на онкоцитологию (рак шейки матки), маммография (рак молочной железы), анализ крови на уровень ПСА (рак предстательной железы), анализ кала на скрытую кровь (рак кишечника), визуальный осмотр кожи (рак кожи), гастроскопия (рак желудка и пищевода).

С каждым годом спектр доступных и бесплатных исследований расширяется. По словам врача, даже на основе минимального числа анализов при наличии правильно собранного анамнеза можно обнаружить скрыто протекающие болезни.

«Не стоит игнорировать диагностику, в том числе профосмотры. Скрининговые исследования важны, поскольку позволяют выявлять рак на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Пройти исследование можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к врачу-терапевту и получить направление», — добавил врач.

Существует около 10 анализов, которые медики советуют сдавать ежегодно. Важнейшие из них — общий анализ крови и общий анализ мочи. По ним можно выявить анемию, инфекции, воспалительные процессы, оценить работу почек и т. д. Полный список анализов — здесь.