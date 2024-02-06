Здоровье
Опубликовано 06 февраля 2024, 02:00
1 мин.

Россиянам назвали бесплатный способ выявить рак на ранней стадии

Рак на ранней стадии часто развивается бессимптомно и без специальных обследований его не обнаружить. Многие так и не решаются сходить в клинику провериться, опасаясь заоблачных цен. Но рак можно вовремя распознать и в ходе диспансеризации, рассказал врач-онколог, заместитель главного врача клиники «Евроонко» Максим Астраханцев. Россияне от 18 до 39 лет могут проходить её бесплатно раз в три года, а люди старше 40 лет — каждый год. Главное — найти время.
Россиянам назвали бесплатный способ выявить рак на ранней стадии
© prostooleh / freepik

По его словам, скрининг проводится с помощью различных методов, в зависимости от вида рака. Среди них — мазок на онкоцитологию (рак шейки матки), маммография (рак молочной железы), анализ крови на уровень ПСА (рак предстательной железы), анализ кала на скрытую кровь (рак кишечника), визуальный осмотр кожи (рак кожи), гастроскопия (рак желудка и пищевода).

С каждым годом спектр доступных и бесплатных исследований расширяется. По словам врача, даже на основе минимального числа анализов при наличии правильно собранного анамнеза можно обнаружить скрыто протекающие болезни.

«Не стоит игнорировать диагностику, в том числе профосмотры. Скрининговые исследования важны, поскольку позволяют выявлять рак на ранних стадиях, когда лечение наиболее эффективно. Пройти исследование можно бесплатно в поликлинике по месту жительства. Для этого необходимо обратиться к врачу-терапевту и получить направление», — добавил врач.

Существует около 10 анализов, которые медики советуют сдавать ежегодно. Важнейшие из них — общий анализ крови и общий анализ мочи. По ним можно выявить анемию, инфекции, воспалительные процессы, оценить работу почек и т. д. Полный список анализов — здесь.

Автор:Сергей Свешников
Редакция
RSS

infoforme.ru, 2024 г. 18+

Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов Сайта в коммерческих целях разрешено только с письменного разрешения владельца Сайта. В случае обнаружения нарушений, виновные лица могут быть привлечены к ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.