Россиянам назвали два напитка от зверского аппетита. Они доступны каждому
Иногда так хочется перекусить, а потом вспоминаешь, что ел только час назад. Такое бывает при расстройстве пищевого поведения. Чтобы сдержать зверский аппетит, не обязательно напрягать всю силу воли и терпеть. Просто попейте чистой тёплой воды. Как ни странно, вода способна снять чувство голода, а заодно и улучшить пищеварение. Чем ещё можно унять аппетит — рассказала врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королева.
Центры жажды и насыщения в структурах головного мозга расположены рядом, отметила врач в беседе «Москвой 24». Поэтому часто человек не может точно понять — он голоден или хочет пить. Если пить недостаточно воды, то чувство голода будет неутолимым.
Диетолог посоветовала пить именно тёплую воду. Она полезна для желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков.
Кроме воды, ослабить аппетит помогают овощные смузи. Из них человек получает и жидкость, полезные вещества. Но заменять ими полноценное питание тоже не стоит.
Если человека вечно тянет на вредную еду, значит у него могут быть какие-либо скрытые болезни. Когда мы болеем, наш мозг буквально трубит о том, что хочется съесть какую-то жирно-сладко-острую вредность. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.