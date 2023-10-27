Россиянам назвали два напитка от зверского аппетита. Они доступны каждому

Центры жажды и насыщения в структурах головного мозга расположены рядом, отметила врач в беседе «Москвой 24». Поэтому часто человек не может точно понять — он голоден или хочет пить. Если пить недостаточно воды, то чувство голода будет неутолимым.

Диетолог посоветовала пить именно тёплую воду. Она полезна для желудочно-кишечного тракта и желчевыводящих протоков.

Кроме воды, ослабить аппетит помогают овощные смузи. Из них человек получает и жидкость, полезные вещества. Но заменять ими полноценное питание тоже не стоит.

Если человека вечно тянет на вредную еду, значит у него могут быть какие-либо скрытые болезни. Когда мы болеем, наш мозг буквально трубит о том, что хочется съесть какую-то жирно-сладко-острую вредность. Подробнее об этом мы рассказывали здесь.